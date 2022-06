Elon Musk, una de las personas más divisivas en Internet en este momento, está saliendo con la actriz australiana y estrella de “ELVIS” Natasha Bassett. Fue el Daily Mail quien primero contó la noticia, en febrero de este año, cuando la pareja fue fotografiada desembarcando del avión del multimillonario. Si quedaba alguna duda de que tan solo se trataba de una aventura, nuevas imágenes casi cuatro meses después muestran a la pareja de vacaciones en St. Tropez.

En imágenes obtenidas por Page Six, el fundador de Tesla y la actriz australiana fueron vistos almorzando en el hotel Cheval Blanc el fin de semana del Día de los Caídos. En una serie de fotografías publicadas por el medio se podía ver a la pareja enfrascada en una animada conversación. Bassett usó un vestido midi verde sin tirantes, mientras que Musk optó por su característico uniforme: camiseta y jeans.

Algunas de las relaciones más icónicas de los últimos años han nacido de una escapada romántica. Tomemos, por ejemplo, a Ben Affleck y Jennifer Lopez, quienes hicieron oficial su reavivada relación en Instagram con fotos en un bote en St. Tropez en 2021. O Harry Styles y Olivia Wilde, quienes fueron vistos besándose, también en un bote, en Venecia el año pasado.

Si bien un informe anterior de Hollywood Life sugirió que Musk y Bassett eran “exclusivos”, Grimes, la ex (?) novia del hombre de 50 años (y madre de sus dos hijos), reveló recientemente que su relación es “fluida”. “Probablemente me referiría a él como mi novio, pero somos muy fluidos. Vivimos en casas separadas”, dijo la cantante a Vanity Fair en marzo. “Somos mejores amigos. Nos vemos todo el tiempo… Simplemente tenemos nuestras propias cosas, y no espero que otras personas lo entiendan”. Grimes agregó que “siempre quisieron al menos tres o cuatro [niños]”.

Bassett es oriunda de Sydney, Australia, pero se mudó a Nueva York en 2019 para comenzar su carrera como actriz. Desde entonces, ha protagonizado proyectos locales como Wild Boys y Mental, y aparecerá en su primera gran película de Baz Luhrmann, la mencionada ELVIS.