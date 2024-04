Tecnología sí, pero no lento, es lo que reclaman los jugadores de la lotería de la Junta de Protección Social (JPS) luego de que el último martes se usara nuevas tómbolas automáticas para el sorteo del chance que pagaba 80 mil colones por fracción. Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y la lluvia de comentarios se trasladaron a las calles, pero hasta el cierre de esta nota los responsables de la institución no realizan pronunciamiento. Se supo que los dispositivos continuarán en uso solo para los chances.