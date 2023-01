Malas noticias para el tenista español Rafael Nadal en el Australia Open.

Nadal quedó eliminado de la competencia tras lesionarse en el partido donde enfrentaba a Mackenzie McDonald.

El español perdió el primer set por 6-4, y perdía el segundo set por la mínima de 4-3.

Ahí fue cuando Nadal trató de alcanzar una pelota sobre el lado de su revés, sin embargo, tras el estirón, el español se lesionó la cadera.

“Ahora siento que no puedo moverme, pero no sé bien qué es hasta que haga todas las pruebas, hasta dónde llega el tema“

“No puedo decir que no estoy destruido mentalmente en este momento porque estaría mintiendo. Es duro. Espero que no sea grave” dijo el tenista.

Hasta su esposa, Mery Perelló, terminó llorando en las gradas al ver a Nadal lesionado en uno de los torneos más prestigiosos del tenis.