Foto de: Caracol Televisión.

Por medio de redes sociales, Miguel Varoni se despidió de Sandra Reyes, actriz colombiana que murió a la edad de 49 años.

Reyes dejará un gran vacío en la televisión colombiana e internacional, por su participación en múltiples producciones como Me llaman Lolita, Tres Milagros y Verdad oculta, Rigo y Pedro el escamoso.

La actriz tuvo más de dos décadas de una exitosa carrera. Tomó la decisión en 2018 de alejarse de la profesión, pero volvió para algunas producciones como la secuela de Pedro el escamoso, que se estrenó este 2024.

Luchaba contra un cáncer de seno y se cree que este padecimiento le ocasionó la muerte.

“Hasta siempre mi Doctora Paula … sumerce no sabe la falta que me va a hacer !!! Dios me la Bendiga!!! Siempre estará en mi corazón…“, comentó Varoni en una reciente publicación de Instagram.

Otros miembros del reparto ya hicieron llegar sus mensajes tras darse a conocer la noticia.

Según RCN, ella murió en su casa junto a sus familiares.