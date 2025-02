Hace escasos minutos, medios internacionales dieron a conocer la muerte de Roberta Flack, a los 88 años. La legendaria artista del pop y R&B deleitó a toda una generación en los años 70’s.

Según su publicista, Elaine Schock, murió rodeada de su familia. Según confirmación de ella en 2022, sufría de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), condición que le impedía cantar.

Fue descubierta en el mundo de la música por el intérprete de jazz Les McCann, en 1960. En ese momento fue elogiada por su voz. Luego publicó éxitos como “The First Time Ever I Saw Your Face” o “Killing Me Softly”, que le acompañaron durante toda su carrera.

Flack también será recordada por su influencia en los movimientos por los derechos civiles.

Roberta ganó cuatro Grammys y fue nominada en 14 ocasiones a estos prestigiosos premios.

*Noticia en desarrollo.

Con información de: EuroNews y El Clarín.