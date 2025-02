La cantante costarricense Fran Posla sorprendió a todo el público con su audición en el famoso programa “The Voice”, donde conquistó a Adam Levine y John Legend con su interpretación de What The World Needs Now Is Love, de Jackie DeShannon.

Desde las primeras notas de su presentación, los jueces mostraron gran interés en su voz, pero fueron Adam y Legend quienes presionaron el botón para girar sus sillas. Kelsea Ballerini y Michael Bublé, aunque no lo hicieron, elogiaron su talento.

Luego de finalizar su audición, Posla se presentó ante el panel de jueces: “Hola, mi nombre es Fran, tengo 25 años y soy de Costa Rica”, expresó, lo que generó una ovación del público y los entrenadores.

Adam Levine destacó su voz como “única y atractiva para el oído”, mientras que John Legend elogió su originalidad y confesó que luchó por ella en la selección.

Michael Bublé, aunque no giró su silla, comparó su voz con la de la actriz y cantante Zooey Deschanel y explicó que solo notó un pequeño detalle en el tono, pero que su talento inmenso.

Finalmente, tras un momento de emoción y expectativa, Fran Posla tomó su decisión: “Creo que estoy sudando. Creo que me voy a ir con Adam”, dijo, sellando su ingreso al equipo del vocalista de Maroon 5.

La joven cantante, quien reside en Nueva York desde los siete años, acumula más de 150,000 seguidores y 2 millones de “me gusta” en TikTok gracias a su talento.

Ahora, deberá esperar la conclusión de la etapa de audiciones para volver a presentarse en la competencia y luchar por su lugar en las siguientes rondas de “The Voice”.