Argentina no solo arrasó en cada torneo que disputaron este año, sino que también, arrasaron con los premios The Best.

Los premios The Best son las premiaciones anuales que hace la FIFA a jugadores y jugadoras de todo el mundo, así como a las hinchadas.

Mejor jugador del mundo

Ganó su copa soñada, comandó a Argentina en el Mundial y en la Copa América.

A pesar de que su año en el Paris Saint Germain no fue el esperado, Lionel Messi se llevó el premio al mejor jugador del mundo de 2022.

Lio Messi le ganó la partida al Balón de Oro, Karim Benzema, y ganó el premio al mejor jugador del año para la FIFA.

Mejor portero del mundo

Con sus “bailecitos”, sus polémicos gestos y su juego mental en los penales, la FIFA dio a conocer quién fue el mejor portero del mundo en 2022.

Emiliano “el Dibu” Martínez se llevó el premio The Best al portero del año a nivel mundial, ganándole el pulso al belga Thibaut Courtois y al marroquí, Yassine Bounou.

Equipo del año

La FIFA también premiaba a los 11 mejores jugadores del 2022, basado en las votaciones de exjugadores.

Entre ellos, destaca que, en este caso, es Courtois el que le gana la partida al “Dibu” Martínez como portero ideal del equipo del año.

Los 11 jugadores elegidos en el equipo del año fueron los siguientes.

Mejor entrenador del mundo

Llegó siendo criticado por miles de fanáticos del fútbol y terminó coronándose campeón de América y campeón del Mundo.

Lionel Scaloni se llevó el premio al mejor entrenador del 2022, a bordo de su popular “Scaloneta” y ganándole a Carlo Ancelotti el primer lugar de la premiación.

Mejor afición del mundo

Con sus cánticos, aliento y quedándose tras los partidos animando a sus jugadores.

La afición de Argentina que dijo presente en el Mundial de Catar 2022 fue la elegida como la mejor del mundo.

🗣 ¡𝐌𝐮𝐜𝐡𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐜𝐡𝐨𝐬! 🎶



🇦🇷 ¡La hinchada argentina se lleva el Premio a la Afición de la FIFA! 🏆@Argentina | #TheBest pic.twitter.com/p9BfYeguOD — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) February 27, 2023

Como dato curioso, el encargado de recoger este premio es el histórico aficionado “Tula”, quien lleva acompañando a Argentina en cada partido de los mundiales desde 1974.

Premio Puskas

El mejor gol del año vino acompañado de una sola pierna y unas muletas.

Marcin Oleksy se llevó el premio al mejor gol del 2022 tras su tanto ante el Stal Rzeszow.

🏆 ¡El Premio Puskás de la FIFA es para Marcin Oleksy! 🤩#TheBest pic.twitter.com/0zEBh0qMYZ — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) February 27, 2023

Premio Fair Play

Luka Lochoshvili recibió el premio a la mejor jugada “limpia” del año 2022 para la FIFA.

El jugador salvó la vida en el campo a un jugador del equipo rival que se había desvanecido y estuvo a punto de ahogarse.

Mejor jugadora del mundo

La reina del fútbol mundial llega desde Barcelona, España, recogiendo otro premio The Best.

Alexia Putellas fue la mejor jugadora del 2022 para la FIFA y se coronó como la mejor jugadora un año más.

Mejor portera del año

Mary Earps del Manchester United se llevó el premio como la mejor portera del 2022.

Earps fue vital también con la Selección de Inglaterra, resguardando el arco inglés en la Eurocopa femenina.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ¡Mary Earps es la mejor portera del mundo! 🧤 #TheBest pic.twitter.com/puQGpdRjqH — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) February 27, 2023

Mejor entrenadora del año

Sarina Wiegman fue, para la FIFA, la mejor entrenadora del año 2022, recogiendo su tercer premio The Best en esta categoría.

🚨 ¡Sarina Wiegman es la Mejor Entrenadora del Mundo! #TheBest pic.twitter.com/SKptXfEm9n — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) February 27, 2023

La neerlandesa comandó a las leonas de Inglaterra hacia la Eurocopa, coronando al equipo británico campeón.