Angélica inició la búsqueda de su familia biológica tras enterarse de que fue robada de su domicilio en la ciudad de México cuando era niña. Por ello, pidió a los cibernautas que difundan su historia y la contacten si tienen alguna información sobre sus parientes alrededor de la colonia Roma.

La mujer contó que fue dada en adopción por presuntos malhechores que ingresaron a su domicilio y la sustrajeron.

Dicho testimonio se la contó una persona que hizo de ‘intermediaria’ porque, hasta ese entonces, Angélica creyó que su madre biológica la había dado en adopción, versión que le brindó sus parientes que la acogieron.

Al enterarse de esto, Angélica, de 46 años, pidió a los usuarios de TikTok apoyarla con la iniciativa de contactar a sus familiares biológicos. La mujer dice que nació en 1977 y que cree pudo ser en febrero. “Si fui una niña robada, seguramente hay gente que me estuvo buscando o aún siguen buscando”, mencionó.

La conmovedora búsqueda de una mujer por conocer a sus padres biológicos

Angélica explicó que ella misma tuvo acceso a esta información gracias a un intermediario, quien conocía toda la verdad y le reveló que en realidad no era hija de una alemana que la había dado en adopción ilegalmente para regresar a su país, historia que sirvió para mentir a la familia adoptiva para no levantar sospechas.

“Ahora que he estado haciendo investigaciones sobre este tema en mi vida, descubro que no, que mi madre al parecer no es una mujer extranjera, sino que la persona que me ofreció con esta familia, mi familia adoptiva, él junto con otro señor me robaron al parecer de una casa a la que se metieron a hacer sus fechorías y me robaron”, explica acongojada.

“Esta es una versión que tengo por parte de una persona cercana a mi familia adoptiva y la cual fue intermediaria, ella se entera de esto después de años”, indica. “Si fui una niña robada, seguramente debe haber gente que me estuvo buscando”, manifiesta.

Hasta ahora, el video en TikTok en el que cuenta su historia supera el millón de vistas, ha sido compartido más de 6.000 veces y registra más de 89.000 likes. Además, ha recibido comentarios solidarios y otros que le aconsejan adquirir kits de ácido desoxirribonucleico (ADN) para seguir rastros de sus parientes.