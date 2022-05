La decisión de Kylian Mbappé de renovar con el París Saint Germain puede ser determinante para el desarrollo del fútbol en el continente europeo en los próximos años. Más allá del fuerte interés del Real Madrid, el delantero francés meditó durante seis meses escuchando distintas ofertas para finalmente seleccionar mantener la camiseta del reciente campeón de la Ligue 1. Todavía con muchos objetivos por delante a nivel clubes, la Tortuga explicó su determinación con una carta abierta en las redes sociales.

“Desde muy joven me ha impulsado la misma pasión y la misma ambición. A veces eso me cuesta algunos malentendidos, pero asumo esta franqueza que es mi cortesía para conmigo. Hoy quería anunciar que he optado por ampliar mi contrato en el Paris Saint-Germain”, redactó el futbolista justificando larga espera que se generó alrededor de su futuro. Sin más vueltas, dejó en claro que su idea es seguir con los colores del PSG junto a Lionel Messi y compañía.

Uno de los párrafos más llamativos fue en el instante que nombró al conjunto español que tanto negoció por él. “Me gustaría también agradecer de forma sincera al Real Madrid y a su presidente Florentino Pérez. Reconozco la suerte y el privilegio que supone ser deseado por una institución tan grande. Entiendo su decepción, está a la altura de mis dudas. Seré su primer aficionado en la final de la Champions League, en París, mi casa”, explicó sobre su otro pretendiente.

Para cerrar, hizo una profunda reflexión sobre lo que será su siguiente paso en la capital de Francia: “Estoy muy feliz de poder seguir evolucionando en Francia, el país donde nací, crecí y florecí. Y eso me da la oportunidad de perseguir mis sueños”. Tras una temporada de nuevo excepcional, pero manchada para el PSG por su eliminación precisamente ante el Real Madrid en octavos de final de la Liga de Campeones, el goleador de 23 años habría obtenido las garantías deportivas que solicitaba para quedarse y se colocaría en el “centro del proyecto”.

Si bien aún se desconocen detalles del acuerdo, Eurosport aseguró que el conjunto parisino desembolsará una gigantesca suma de dinero para asegurarse la continuidad de su máxima figura. La institución le pagaría unos 300 millones de euros como prima por lo que sería su fichaje y que el sueldo neto de Kylian por temporada alcanzaría los 100 millones de euros.

LA CARTA COMPLETA DE MBAPPÉ

Desde muy joven, en lugar de soñar mi vida, prefiero vivir mi sueño.

Es a la vez una elección, un principio y un privilegio. Desde muy joven, traté de avanzar de desafío en desafío. Desde muy joven he ido construyendo un camino hacia las cumbres, sean las que sean, pero siempre cuidando de respetar una línea de conducta, un marco y demás.

Desde muy joven me ha impulsado la misma pasión y la misma ambición. A veces eso me cuesta algunos malentendidos, pero asumo esta franqueza que es mi cortesía para conmigo. Hoy quería anunciar que he optado por ampliar mi contrato en el Paris Saint-Germain.

Estoy convencido de que aquí puedo seguir creciendo dentro de un club que se da todos los medios para conseguir lo más alto. Quisiera agradecer al presidente, Nasser Al-Khelaïfi, su confianza, su capacidad de escucha y su paciencia.

También tengo un pensamiento para todos los seguidores del Paris Saint-Germain, en Francia y en todo el mundo, por sus innumerables muestras de cariño, especialmente en los últimos meses.

Me gustaría también agradecer de forma sincera al Real Madrid y a su presidente Florentino Pérez. Reconozco la suerte y el privilegio que supone ser deseado por una institución tan grande. Entiendo su decepción, está a la altura de mis dudas. Seré su primer aficionado en la final de la Champions League, en París, mi casa.

Estoy muy feliz de poder seguir evolucionando en Francia, el país donde nací, crecí y florecí. Y eso me da la oportunidad de perseguir mis sueños.