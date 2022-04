Kanye West llevaba mucho tiempo desaparecido del foco mediático. Después de que fuese vetado en los Grammy y “castigado” sin Instagram unos días debido a sus constantes ataques a Kim Kardshian y a su pareja Pete Davison, ahora el cantante ha publicado un nuevo rap.

El rapero de 44 años, pareció compararse con Jesús y mencionó estar lejos de sus cuatro hijos: North, Saint, Psalm y Chicago, a quienes comparte con su exesposa Kim Kardashian, en It’s Almost Dry, el nuevo álbum de Pusha T.

“Nacido en el pesebre, hijo de un extraño/Cuando papi no está en casa, la familia está en peligro”, rapeó Ye en la canción “Dreamin of the Past”.

La letra se hizo eco de los sentimientos del rapero a principios de este año cuando señaló a Kim por supuestamente mantener a los niños alejados de él.

Otros mensajes en canciones

Parece ser que Kanye West expresa todo su dolor en sus letras. En la canción “Eazy”, él atacó al nuevo novio de Kim, Pete Davidson, y rapeó, “Dios me salvó de este accidente/Solo para poder golpearle el trasero a Pete Davidson”. En el video correspondiente, se ve a un Ye animado secuestrando, decapitando y quemando un modelo de arcilla de la estrella de Saturday Night Live.

Sin embargo, a pesar del drama, la paternidad compartida parece haber mejorado para Kanye y la estrella de Keeping Up With the Kardashians. A principios de este mes, Kim le dijo a Robin Roberts que seguirán siendo “familia” pase lo que pase.

El polémico rapero parece estar focalizando sus problemas en la música. (Foto: Getty).

“Entonces, ya sabes, odio que haya tenido que desarrollarse así”, dijo. “Pero cuando se trata de la familia, quiero decir, Kanye y yo siempre seremos una familia. Al final del día, solo quiero que mis hijos sean felices y saludables y piensen el mundo de su padre. Y lo hacen”.