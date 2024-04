Hace cuatro días la artista colombiana Greeicy publicó un nuevo video musical.

El título del nuevo video es “Kai”, en referencia al hijo que tuvo con el también artista Mike Bahía.

La historia de amor de estos dos se remonta a varios años atrás, cuando Greeicy le llamó la atención Bahía y por todos lo medios trató de que la relación entre los dos se diera.

Se hizo viral en su momento la frase “entre más ignoraba, más me gustaba”.

El tema es una carta de amor hacia el niño, una forma de describir lo que significó para Greeicy su llegada y cómo cambió su vida desde que lo tuvo.

Acá algunas de las frases más destacadas:

“Ojalá que esos ojitos me miraran siempre, lo que queda de esta vida y también la siguiente”

“Siento que no merezco tanto, por lo tanto siento que ni te merezco”

“Estar cerca de ti me da paz, le diste vida a un desierto”

“Yo solo necesito tus besos y algo de oxígeno”

“Te mereces lo mejor y a lo mejor no me parezco, pero me elegiste, así que te agradezco!”

Estadio Nacional en el video de Greeicy

Un aspecto que llamó la atención fue la aparición de Kai en un hotel cercano al Estadio Nacional. Allí el niño pudo correr y lograr ver parte del Valle Central, desde uno de los puntos más altos de la capital.

La última escena del video es Greeicy acompañado de su hijo en ese mismo balcón, donde le dice “mamá, te amo”.