Si algo caracteriza a Christian Nodal es que siempre protagoniza polémicas. Esta vez, el cantante ha dado su opinión sobre el reguetón, citando como ejemplo una canción de Bad Bunny. Sus declaraciones fueron durante una entrevista para Rolling Stone en español, donde el intérprete comenzó a hablar sobre los diferentes géneros musicales.

“La música es mágica. Y si te das cuenta, todo es un ciclo. La música siempre es un ciclo porque de pronto vuelve el regional, de pronto vuelve el pop, el reguetón es un claro ejemplo de lo que pasa, ¿no? Y sí, yo creo que es muy bonito mantener las culturas, mantener siempre nuestra esencia, nuestra raíz. El regional es un tema, es un género muy bello que tiene letras increíbles, melodías”, declaró.

Llegado a este punto, el músico sonorense comenzó a hablar del trabajo que requiere grabar un tema en un estudio y fue cuando aludió a “Safaera”. “Yo también respeto todos los géneros, pero a veces sí sé que hasta para cantar pendejad*s y decir estupidec*s hay que tener talento. A mí no se me habría ocurrido jamás escribir algo como, ‘Si tu novio no te mama el culo, pa’ eso que no mame’, pero hay que tener talento para hacerlo”, opinó.

Con esto Nodal, dejaba claro que aunque no compartía la música del cantante puertorriqueño, si consideraba que era talentoso. No obstante, fue más allá y declaró que le gustaba mucho el género al que se dedicaba. Luego, añadió que se valoraba mucho más “eso que no tiene contenido, que no tiene un mensaje positivo en tu vida”.. “Y tienen los reflectores, los focos y la atención que debería tener gente que sí compone, que sí canta, que sí ha dedicado tiempo”, declaró.

Su mensaje a sus seguidores

Actualmente, Christian Nodal está mostrando su lado más vulnerable ante sus fans. Después de romper a llorar en un concierto en Colombia, el cantante recientemente compartió en sus historias “Face what you are most afraid of and you will be free”, lo que significa: “enfréntate a lo que más le temes y serás libre“.