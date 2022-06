Desde que Elon Musk anunció que quería comprar Twitter, ha estado jugando al ratón y al gato. Ahora, el magnate advirtió en una carta a la empresa que podría echarse atrás en el proceso. No es la primera amenaza de Musk sobre el particular, pero sí la primera formulada por canales oficiales. Esta fue en una comunicación directa a la empresa y no a través de tuits. En la oferta inicial figuran los 44.000 millones de dólares que el hombre más rico del mundo ha prometido para cerrar la adquisición.

Según el comunicado, Twitter ha incurrido en un “claro incumplimiento material” de sus obligaciones. Musk dijo que cree que Twitter no está realizando sus demandas de más información sobre los bots, el spam y las cuentas falsas. Por lo tanto podría reservarse todos los derechos para rescindir el acuerdo de fusión.No obstante, según personas relacionadas con el asunto, el acuerdo sigue en pie. “Está tratando de dejar todo por escrito”, dijo Andrew Freedman, un socio de la firma de abogados Olshan Frome Wolosky LLP, que es un experto en la inversión activista.

El mes pasado, Musk reveló que había paralizado el acuerdo hasta que el gigante de las redes sociales pueda demostrar que los bots representan menos del 5% de sus usuarios, como la compañía ha declarado en presentaciones públicas. Musk ha estimado que las cuentas falsas representan al menos el 20% de todos los usuarios.Sin embargo, Twitter dijo que efectivamente ha compartido información con Musk sobre cómo calcula el número de cuentas de spam en el servicio .En un comunicado, la empresa afirmó que “ha compartido y seguirá compartiendo información de forma cooperativa” con Musk.

El director ejecutivo de Twitter, Parag Agrawal, ha discutido públicamente con Musk sobre los bots. Agrawal aseguró que la compañía tiene revisores humanos que examinan “miles de cuentas” para determinar la prevalencia de los bots. A eso añadió que no podía compartir más detalles por cuestiones de privacidad. “Desafortunadamente, no creemos que esta estimación específica pueda realizarse externamente, dada la necesidad crítica de utilizar información tanto pública como privada”, escribió Agrawal en mayo.

Las acciones de Twitter en picado

Las acciones de Twitter se desplomaron un 1,49% el lunes. Esto sugeriría un mayor escepticismo de que Musk finalice su oferta de 54,20 dólares por acción. Las acciones apenas han superado los 50 dólares desde que Musk lanzó su plan de compra el 14 de abril. El acuerdo se produjo a gran velocidad. Además, fue en parte porque Musk renunció a examinar las finanzas de Twitter más allá de lo que estaba disponible públicamente.