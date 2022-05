El sueño es una de las necesidades básicas del ser humano. Si alguien no descansa bien acaba repercurtiéndole en su vida diaria. Eso sabe muy bien Jennifer López, quien confesó que sufrió un ataque de pánico cuando tenía 20 años, al trabajar tanto que no tenía apenas tiempo para dormir.

“Hubo una época de mi vida en la que solía dormir de tres a cinco horas por noche. Estaba todo el día en el set y toda la noche en el estudio, y los fines de semana hacía giras y grababa videos. Tenía más de 20 años y me creía invencible”, contó en su propia web, “On The Jlo”. Sin embargo, todo cambió cuando sufrió un ataque de pánico que la paralizó: “Estaba sentada en una caravana y todo el trabajo y el estrés que conllevaba, junto con la falta de sueño para recuperarme mentalmente, me afectó. Pasé de sentirme totalmente normal a pensar en lo que tenía que hacer ese día y, de repente, sentí que no podía moverme”, recordó.

La diva del Bronx, agregó que se sintió “completamente descongelada” y a no poder “ver con claridad”. En su momento, no supo identificar que estaba sufriendo un ataque de pánico debido al “agotamiento”. Ahora sé que se trataba de un clásico ataque de pánico provocado por el agotamiento, pero en aquel momento ni siquiera había oído el términ (…) Pensé que me estaba volviendo loca. Le pregunté al médico si me estaba volviendo loca”, confesó.

La importancia de una vida sana

La cantante y actriz tuvo que ser llevada a emergencia al doctor por su guardia de seguridad, y ahí, según cuenta, comenzó su “viaje hacia su bienestar”. De la misma forma, la cantante insistió en que este es uno de sus principales aliados de belleza. “Pienso en el sueño como una pequeña máquina del tiempo. Te acuestas y entras en un espacio en el que te conservas y luego sales como una persona nueva y más joven de lo que eras antes. A veces me despierto y digo: ‘¡Vaya! Acabo de perder 10 años de mi cara’. Eso es lo que una buena noche de sueño puede hacer y se acumula con el tiempo”, reflexionó.

Jennifer López defiende que un estilo de vida saludable es fundamental para su rutina de belleza. (Foto:Instagram @jlo).

Jennifer López siempre ha sido una fiel defensora de la vida sana. La estrella aseguró que no le gusta establecerse pautas demasiado estrictas. Sin embargo, si opta por privarse de ciertos hábitos que pueden entorpecer su belleza:“No bebo alcohol, no fumo y no tomo cafeína. Esas cosas realmente te arruinan la piel a medida que envejeces”, aseguró. Entre sus rutinas, se encuentra, por supuesto, entrenar duro y practicar mucho ejercicio.