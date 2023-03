Dani Alves sigue en una cárcel de Barcelona, mientras se habla de que la fecha de arranque del juicio está cercana.

Su acusación de violación sigue dando de que hablar en España y en el mundo del fútbol, que está pendiente de la decisión que se tome con el brasileño.

Los medios ‘persiguen’ a Joana Sanz, su esposa, la que le ha tocado vivir horas y horas difíciles con este tema.

Sanz, este miércoles, escribió, de puño y letra, una carta en la que tomó radical decisión con su relación.

“Creo que me va a costar años de vida sacar de mi memoria su forma de mirarme. Esa forma de como si yo fuera lo más increíble del mundo.

Y joder, sí, soy increíble. Porque soy trabajadora, independiente, inteligente, detallista, cariñosa, divertida, fiel y humana.

Tan humana que, a pesar del daño que me ha causado, sigo estando aquí a su lado”, dijo.

Y agregó: “”Elegí como compañero de vida a una persona que ante mis ojos era perfecta. Siempre estuvo cuando más lo necesitaba, siempre me apoyó en todo, me impulsó a crecer, cariñoso, atento… me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme en mil pedazos”.

Sanaz visitó a Alves el domingo pasado en la prisión y al salir de ella no pronuncio parabla, como lo hizo en anteriores ocasiones.

“Sigo y seguiré estando, pero de otra forma.

Lo amo y amaré siempre. Quien diga que el amor se olvida se está autoengañando o no amó de verdad.

Pero me amo, me respeto y me valoro mucho más a mí misma.

Perdonar alivia, así que me quedo con lo mágico y cierro esta etapa de mi vida que comenzó el 18/05/15″, escribió.