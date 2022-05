Ya han pasado más de dos meses desde que Residente lanzase su canción en la que cargaba contra J Balvin. Después de este tema que se viralizó en seguida, muchos esperaban que el cantante colombiano se pronunciase, pero él solo se limitó a decir que consideraba a René Pérez su amigo y que por eso le “dolió”.

Algunos famosos tomaron postura y se pronunciaron, uno de los más recientes ha sido Daddy Yankee. En una entrevista con ‘Molusco TV’, el cantante, quien anunció su retiro después de su última gira, fue preguntado que pensaba al respecto. El considerado como pionero del reguetón, destacó la actitud de Balvin ante la tiraera y a la vez alabó la lírica de Residente.

“Yo siento que a J Balvin le cayó un terremoto encima, cuando a alguien le cae un terremoto encima y sobrevive alguien, sale ese sobreviviente y dice: “¡estoy aquí!”, afirmó el reconocido cantante de música urbana que agregó, “se aprobó, René le dio duro, pero también Balvin como artista sobrevivió, se aprobó, es parte del género. El calibre de Balvin se puede demostrar, su grandeza; René pudo demostrar sus destrezas liricales y Bizarrap monetizó”, declaró.

El tema que lanzó Residente contra J Balvin aún sigue levantando ampollas. (Foto: Getty).

Daddy Yankee también resaltó que siente un gran respeto por ellos y que ,”si en algún futuro ellos entienden que deban arreglar, pues amén”.

¿Colaboración con Bizarrap?

El cantante puertorriqueño también habló de las especulaciones sobre su colaboración con el famoso productor argentino Bizarrap, de quien se rumorea que le propuso una de sus famosas sesiones. Por desgracia para sus fans, esta no se dará.

“Se llegó a hablar pero es que ‘Legendaddy’ me consumió tanto y tanto, me demandó tanto tiempo que en realidad he tratado de sacar tiempo pa alguien, fue bien limitado. Ya cumplí con los intercambios que tenía con Rauw (Alejandro) y Myke (Towers) y ya, así cerré mi ciclo”, confesó.

Por su parte, Daddy Yankee está haciendo la mencionada última gira mundial, que concluirá en Lima.