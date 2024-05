El bolso que portaba Emilce Soto Jiménez, mujer desaparecida desde el pasado 16 de marzo, se logró encontrar este lunes por parte de una brigada.

Según compartió la Brigada de Búsqueda y Rescate PZ en sus redes sociales, se encontró el bolso de Emilce Soto luego de confirmarse por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que pertenece a ella.

En las imágenes se logra observar que posee un llavero de un menor de edad, así como una especie de libro.

Actualmente, la Brigada Rescate PZ trabaja junto al Organismo de Investigación Judicial y junto a vaqueanos de la zona para dar con la mujer.

Según el OIJ, Emilce Soto, de 49 años de edad, está reportada como desaparecida desde el 16 de marzo y vista por última vez en Palmar Sur, Osa, Puntarenas, el 09 marzo.

La familia de Emilce Soto Jiménez asegura que ella salió de la vivienda y no se le volvió a ver más.

“El hijo le llamaba, le escribía y no le contestaba, entonces él fue y se dio cuenta que no estaba, un vecino le dijo al marido, que ella le había dicho que se había ido a otro lugar, lo cual no ha sido cierto” comentó Zenia Castro, hermana de la mujer desaparecida.

A Soto la buscan en lagunas, ríos y zonas boscosas de Palmar Sur y alrededores.

Lea también: Mujer se encuentra desaparecida desde hace un mes y medio (repretel.com)