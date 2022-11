Irving se reunió con el comisionado de la NBA Adam Silver y el dueño de los Nets Joe Tsai durante su suspensión y ambos reconocieron que no creen que tenga ideas antijudías

La estrella de los Brooklyn Nets, Kyrie Irving, se disculpó nuevamente con la comunidad judía luego de que promocionara una película con contenido antisemita, una acción que le costó una suspensión de al menos 8 partidos en la NBA desde el 3 de noviembre.

“Realmente quiero centrarme en el daño que causé o el impacto que hice dentro de la comunidad judía. Poner algún tipo de amenaza, o supuesta amenaza, sobre la comunidad judía”, dijo Irving en una entrevista con SportsNet New York (SNY).

“Solo quiero disculparme profundamente por todas mis acciones durante el tiempo que ha pasado desde que se filtró la publicación por primera vez”, agregó.

“He tenido mucho tiempo para pensar. Pero mi enfoque, inicialmente, si pudiera hacerlo de nuevo, sería sanar y reparar muchas de mis relaciones cercanas con mis parientes, hermanos y hermanas judíos”, puntualizó el base de los Nets.

El talentoso y controvertido Irving, una de las estrellas de los Nets junto a Kevin Durant, está en el ojo del huracán desde finales de octubre tras publicar en sus redes sociales un enlace de la película “Hebrews to negroes: wake up black America” (2018), que incluye contenido considerado antisemita.

Después de la publicación de su entrevista, Irving podría regresar de la suspensión para el partido del domingo de los Nets contra Memphis.

“No soy antisemita. Nunca lo he sido”, remarcó Irving a SNY. “No tengo odio en mi corazón por el pueblo judío ni por nadie que se identifique como judío. No soy antijudío ni nada de eso”.

“Y ha sido difícil sentarme en casa con mi familia viendo todo esto y teniendo preguntas… No soy el ídolo de nadie, pero soy un ser humano que quiere tener impacto y cambiar. Para hacer eso, tengo que vivir de manera responsable y dar un mejor ejemplo a nuestra juventud. Para mi generación…”.

“Desafortunadamente, en ese proceso lastimé a algunas personas y lo siento. No quise hacer daño. No quería que me pusieran en contra de ninguna comunidad”, cerró Irving.

Irving se reunió con el comisionado de la NBA Adam Silver y el dueño de los Nets Joe Tsai durante su suspensión y ambos reconocieron que no creen que tenga ideas antisemitas.

El base estelar Ja Morant no estará disponible con Memphis debido a un esguince en el tobillo izquierdo que sufrió el viernes.

A principios de noviembre, Nike anunció la suspensión de su relación de patrocinio con Kyrie Irving, tras la polémica causada por sus publicaciones en redes sociales.

“En Nike creemos que no hay sitio para el discurso de odio y condenamos cualquier forma de antisemitismo”, dijo la compañía en un comunicado recogido por medios estadounidenses.

“Hemos tomado la decisión de suspender nuestra relación con Kyrie Irving de manera inmediata y no lanzaremos (las zapatillas) Kyrie 8. Estamos profundamente entristecidos y decepcionados por esta situación y por su impacto en todos”, añadió.

Nike fichó a Irving en 2011, el año en que debutó en la NBA como número uno del draft, y lanzó su primera línea de zapatillas dedicada al base en 2014.

(Con información de AFP)