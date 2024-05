Desde el año 2021, Keylor Navas no juega un partido de Champions League, campeonato por excelencia donde ha marcado historia tanto para el Real Madrid como para Costa Rica.

El guardameta suma hasta el momento cuatro finales y tres títulos en esta competición. Tres títulos los consiguió con el Real Madrid, mientras que con el cuadro parisino ha llegado a instancias finales en una ocasión.

Por el momento para llegar a una nueva final, los de Francia tendrán que hacer un mayor esfuerzo, ya que van perdiendo la serie contra el Borussia Dortmund por una anotación, misma que ha sido la única de la serie. El gol fue concretado Niclas Füllkrug.

Situación de Keylor Navas

En la competición contabiliza 63 partidos y deberá sumar minutos en los últimos juegos de esta competición para que la UEFA lo reconozca como campeón, en caso de que el PSG logre el título.

Tiene que jugar un mínimo de 10 minutos.

El contrato del tico con el cuadro parisino termina en junio de este año.

El juego de vuelta será en el Parque de los Príncipes, es decir el cuadro donde milita Keylor Navas será local.

“Pues continúa la vida, saldrá el sol, cuando sale el sol en París es maravilloso, nosotros como deportistas y en la vida sino pasamos a la final, aplaudiremos al rival, aunque no lo merezca, le felicitaremos, me levanto otra vez y lo vuelvo a intentar”, dijo Luis Enrique, respondiendo a la posibilidad de no clasificar.

La última final de Navas fue siendo portero del PSG, en el juego contra el Bayern de Múnich (final del 2021).