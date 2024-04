Una situación aberrante ha provocado el repudio generalizado en el fútbol internacional. Es que el boliviano Robson Matheus, figura del Always Ready de El Alto, denunció sorprendió al continente con una denuncia pública que causó una gran repercusión en la región. El joven de 21 años sorprendió cuando dijo que intentaron sobornarlo con 10.000 dólares para recibir una tarjeta amarilla en el partido que deberá afrontar contra Defensa y Justicia en la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

El mediocampista le manifestó a los medios de prensa que recibió una llamada en la que inicialmente le ofrecieron 5.000 dólares por provocar una falta y recibir una tarjeta amarilla en el compromiso frente al Halcón que se jugará el próximo 10 de abril en el estadio Norberto Tomaghello de Florencio Varela. “Ayer recibí una llamada ofreciéndome 5.000 dólares diciéndome que me saque una amarilla en el partido contra Defensa y Justicia, le dije que no, que ese no es mi carácter, que no me gusta eso. Yo me estoy iniciando en el fútbol y cuando dije que no, me ofrecieron 10.000 dólares”, indicó en una rueda de prensa luego de un entrenamiento.

Además, el joven talentoso enfatizó que el número del cual le llamaron es de Paraguay y que luego del hecho informó a los dirigentes del club boliviano. Por su parte, el abogado de la institución, Marcelo Ortíz, señaló que están “muy preocupados” por esta situación que Robson les contó y que se realizará una investigación de esta situación, pero también se indagará si es que otros jugadores del equipo alteño recibieron este tipo de llamadas. “Las denuncias tienen que hacer eco no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional para evitar esta red que para nosotros todo apunta a que son redes de apuestas”, sostuvo el letrado.

Es así que realizarán una denuncia ante la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) y ante la Confederación Sudamericana de fútbol (Conmebol) presentando todas las pruebas para que se investigue y se esclarezca este hecho.

Always Ready llega al duelo frente a Defensa y Justicia tras una victoria ante el Deportivo Independiente de Medellín por 2-0 en en su debut. El plantel de El Alto se encuentra en la cima del Grupo A del certamen por la diferencia de gol, dado que el conjunto de Julio Vaccari superó por la mínima diferencia a César Vallejo de Perú en la primera jornada. El Halcón, que se halla en zona de clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga, logró un triunfazo como visitante gracias al gol de Yorman Zapata.

El equipo argentino tomó la iniciativa y fue más que el elenco peruano en los primeros minutos. La primera más clara llegó a los 26 minutos con un cabezazo de Nicolás Fernández cuya pelota tuvo destino de red, pero se la sacaron en la línea. Luego elenco local reaccionó y dispuso de chances para poder abrir el marcador, pero careció de puntería para poder romper el cero, como una de Jairo Vélez que la agarró de aire y la pelota se fue por arriba del travesaño.

En el complemento, el Halcón se puso en ventaja rápidamente por el tanto de Yorman Zapata a los 14 minutos y desde entonces controló el partido sin sufrir inconvenientes. Sobre el final nomás sintió el desgaste y el equipo peruano se arrimó mediante pelotazos aéreos, pero no mucho más que eso por eso el triunfo del equipo argentino fue merecido. Los de Julio Vaccari sufrieron una baja de peso: Gastón Togni se rompió los ligamentos cruzados de una rodilla y se perderá gran parte de lo que queda del año. A pesar de no contar con uno de sus referentes, el elenco bonaerense sueña con dar pelea en la competencia internacional.