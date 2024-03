Tras una solicitud de la Federación Costarricense de Fútbol, la jornada 12 se suspenderá y será reprogramada para que los jugadores se enfoquen en la selección nacional.

Grecia vs Guanacasteca, Pérez Zeledón vs Herediano, Liberia vs San Carlos, Cartaginés vs Santos, Sporting vs Alajuelense y el Puntarenas vs Saprissa, quedarán a la espera de una nueva programación.

Así lo informó Unafut:

Tras solicitud recibida hoy a las 3:25 p.m. por la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) de suspender la jornada 12 del campeonato Liga Promerica Clausura 2024 y con el visto bueno de los 12 presidentes de UNAFUT, quienes nuevamente muestran su voluntad de colaborar con la selección nacional de cara al partido de repechaje contra la selección de Honduras del próximo 23 de marzo.

A pesar de lo saturado del calendario actual, UNAFUT acatará el acuerdo de la FCRF y de los 12 clubes, por lo que suspenderá y reprogramará la jornada 12 del campeonato Clausura 2024.

Próximamente se darán a conocer las nuevas fechas en que se disputarán los partidos correspondientes a esta jornada.