Jordi Alba concedió este domingo una entrevista para Mundo Deportivo antes del Mundial y llenó de elogios a Luis Enrique , su entrenador en la Selección de España . Además, el lateral izquierdo analizó el momento que atraviesa en Barcelona , donde ya no es titular indiscutido.

“Ya lo conozco del Barcelona. Es una persona directa, que confía mucho en los jugadores”, dijo Alba en la charla. Cabe recordar que el zurdo trabajó con Luis Enrique en Barcelona cuando el ex futbolista estuvo a cargo del equipo blaugrana entre 2014 y 2017, antes de que se convirtiera en entrenador de La Roja.

“Para mí, siempre lo he dicho, es el mejor entrenador del mundo. No solo en el campo de fútbol, ​​sino también en el campo humano. Es muy cercano y ayuda a todos y eso es importante. Tiene mucha personalidad. Impone una idea y todos los jugadores van en la misma dirección», agregó.

Por otro lado, Alba reiteró que quiere seguir en la Ciudad Condal pese a que ya no cuenta con la misma cantidad de minutos que hace algunas temporadas.

«En lo que a mí respecta, me siento calificado para continuar aquí por muchos años. Creo que cuando juego lo hago bien y cuando no juego apoyo a mis compañeros y trato de ayudar a los más jóvenes en todo lo que pueda», explicó.

“Quiero seguir rindiendo bien. Llevo muchos años aquí en el Barcelona y mi intención es quedarme aquí. La verdad que no me llegó ninguna oferta de ese club, ni de ningún otro», siguió Alba, quien dejó en claro que sabía de antemano que no la iba a tener tan sencilla esta temporada en término de minutos.

«Conocía la opinión de Xavi, que contaba conmigo. Se ha hablado durante muchos años de que podía irme cedido o fichar por otro club. Pero mi intención siempre ha sido quedarme aquí», aseveró.

“Durante estos años he trabajado mucho para este club, luego las cosas saldrán para bien o para mal, pero esa seguirá siendo mi intención hasta el final de la temporada y todo lo que quede de mi contrato”, cerró.

