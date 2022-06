Jennifer López levantó ampollas la semana pasada en su documental Halftime, en declaraciones sobre su actuación con Shakira en el Super Bowl. López comenta en su biopic que el tiempo del que se dispone es muy poco para compartir entre dos cantantes y que no deja dar a cada quien su mensaje. Ahora, se filtró un motivo de discusión entre las dos artistas. JLo propuso denunciar la política anti-migratoria del expresidente Donald Trump con la población latina.

Por este motivo, le comentó a Shakira que le gustaría cerrar la actuacióncon la canción Born in the USA de Bruce Springsteen. Sin embargo, la barranquillera no parecía muy de acuerdo con la idea propuesta y la rechazó. El motivo es que ella no había nacido en Estados Unidos ni tenía nacionalidad estadounidense.”Yo no nací en Estados Unidos”, respondió Shakira. “Pero a todos les gusta cantar esa canción, y cuando Estados Unidos está en su mejor momento, todos quieren venir aquí”, contestó “La Diva del Bronx”.

Jennifer López y Shakira dieron una aplaudida actuación en el Super Bowl. (Foto: AP).

Finalmente, las dos cantantes llegaron a un acuerdo. Emme, hija de Jennifer López, cantó junto a su madre la famosa canción, mientras Shakira tocaba la batería durante la melodía.El espectáculo, muy aclamado, estuvo marcado por la presencia de varios niños en jaulas, a modo de denuncia que sufría la comunidad. Esta parte también causó controversia en el público.

¿Cuál es la relación entre Shakira y Jennifer López?

La relación entre Shakira y Jennifer López fue objeto de debate tras la finalización de la actuación conjunta. Además, hubo muchos comentarios sobre una rueda de prensa posterior a la Super Bowl. Shakira y Jennifer López atendieron a los medios, pero su actitud no verbal denotaba distanciamiento.Cuando una de las dos hablaba, la otra evitaba la mirada. Aquel comportamiento extrañó a la prensa. Sin embargo, ambas trataron de alejar los rumores fundiéndose en un abrazo al final del show. También en redes sociales Shakira elogió a JLo por aquella actuación conjunta y JLO le respondió con un emoji de un corazón.