Andrés Soto Solís

asoto@repretel.com

Jeaustin Campos salió a hablar de su equipo y el gran cambio que tuvo con respecto al inicio del torneo.

“El equipo ha tomado una intensidad bastante buena, eso quiere decir que usamos un sistema basado en un estudio viendo los perfiles de los chicos, hemos tenido una agresividad importante, hay talento”.

Cartaginés logró mejorar en el segundo tiempo, sin embargo Jeaustin señaló que planteó el partido pensando en que los brumosos iban con todo contra los morados para limpiar su mala racha.

“Esperamos la mejor versión de Cartago, sabemos lo delicado de lo que están pasando ellos y sabemos que íbamos a encontrar bastantes dificultades a pesar del momento que tenemos”.

¿Qué pasó con Javon East que salió molesto?

“Yo soy feliz que los jugadores salgan enojados, si a alguien le da lo mismo entrar, salir o jugar no estaría en este equipo, eso si, hay que enfocar la forma eso si, el cambio fue porque necesitábamos un poco más de intensidad al no tener la bola”.

La prensa continuó señalando que Javon East salió molesto directamente con el técnico a lo que Campos respondió que a él le gustan esas actitudes.

“Te soy honesto, yo no me estoy fijando en chismes, no trabajo en un programa de chismes, hago noticias no las vendo, lo mas importante es que hay un grupo compacto, soy feliz que se enojen cuando salgan, si yo lo veo muerto de la risa ahí el que haría caras soy yo”.

Saprissa ha encontrado competencia en cada una de sus líneas y ese es uno de los secretos de su buen rendimiento.

“Para mi el grupo está compacto, obviamente hay jugadores que no han tenido tanto ritmo de competencia, por ejemplo Taylor cumplió bien de lateral derecho, Jaylon sustituyó bien a Waston, siento que nos ayudó las piernas frescas, nosotros jugamos un partido de cerrar espacios”.

Ahora Saprissa contará con Aarón Cruz, sin embargo no tiene la titularidad confirmada.

“El martes tenemos a Aarón Cruz y queremos fomentar la competencia, yo se lo dije a los muchachos que este rendimiento que estamos teniendo, hemos ganado 3 partidos, no depende de los titulares, depende de los que no juegan porque ellos mantienen la competencia”.