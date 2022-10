Un Medford encarador y lleno de realidad, salió a conferencia de prensa para hablar de lo que sucedió este domingo en el Ricardo Saprissa.

“Es una conferencia sencilla, Saprissa fue mejor que nosotros, Heredia no jugó bien”.

Medford dijo que hoy era una conferencia fácil ya que su equipo no había jugado para nada bien.

“Son de esos partidos que quieres olvidar, Heredia tiene tiempo de no jugar un partido así, ojalá nos den por muertos, eso sería lo más ideal, estamos conscientes que no se hicieron las cosas bien”.

Cuando le preguntaron por la situación en donde Waylon Francis y Esteban Alvarado tuvieron un encontronazo y le cuestionaron su frase de “aquí no peleamos como los otros”, así respondió el técnico.

“No pasó nada, en un partido se puede regañar y los dos se sientan a la par, lo que me importa es que perdimos”.

Medford aseguró que prefería que lo dieran por muerto y así demostrar que se equivocan.

“Yo sigo positivo, mi equipo sigue positivo, por un partido malo nos van a crucificar, usted puede tener razón de lo que pasó ahí, todo el panorama es negativo, pero nos están dando por muertos, ustedes tendrán el derecho de darnos por muertos, pero quedará en nosotros demostrar que somos un gran equipo”.

El técnico florense se aferra al ambiente positivo y de revancha que pueda crear en su camerino.

“El ambiente crea ambiente, cuántas veces Heredia ha sacado esto, fuimos un desastre hoy, pero ya me está tirando lo negativo para el sábado, que tiren, yo no voy a hacer un ambiente negativo, nos importa el entorno del equipo y que está positivo”.

Sobre la curva de rendimiento el técnico fue claro, en las finales no hay curvas de rendimiento.

“En una final no hay curvas de rendimientos, si fuera así nosotros hubiéramos ganado el campeonato hace rato. Saprissa fue más efectivo hoy, hay que aceptarlo”.

¿Fue culpable el técnico?

“Yo siempre he sido responsable, no fue el planteamiento, es un planteamiento que usamos casi siempre, los mejores entrenadores del mundo son los que hablan el día después, no vinimos a defender, vinimos a atacar pero no nos salió“.