El ex futbolista del Barcelona no aguantó las bromas del Kun Agüero e hizo evidente su incomodidad

Los rumores de que Shakira y Lewis Hamilton iniciaron una relación suenan cada vez más fuertes, luego de que se los vio juntos en Barcelona. En medio de estas especulaciones, Gerard Piqué se mostró incómodo cuando sus compañeros de streaming nombraron al piloto de Fórmula 1.

Todo sucedió cuando Piqué formaba parte de la transmisión de Twitch junto a Ibai Llanos y Sergio Agüero. En el medio, uno de los interlocutores le preguntó al ex futbolista argentino “¿Apoyas a un piloto inglés?”, a lo que respondió: “Sí, yo sigo al que es número uno”.

Ante esto, el ex jugador del Barcelona intervino y cuestionó la elección de su amigo argentino: “¿Pero el número uno es inglés? No sé quién es”. Con una sonrisa pícara, Agüero se animó a nombrar a quien sería la nueva pareja de Shakira: “Soy fan de Hamilton, me gusta Hamilton, ¿Cuál es el problema?”.

Gerard no pudo ocultar más su incomodidad e intentó que finalice el tema ahí: “Ya está… Es fan de Hamilton. Ya está, ¿Qué pasa?”.

Lewis y Piqué en una foto

Tras los recientes rumores de la cantante colombiana con el piloto de Fórmula 1, los usuarios de las redes sociales han desempolvado algunas fotografías que el exfutbolista compartió en su cuenta de Instagram en mayo de 2018, donde se le ve junto con Lewis Hamilton.

“Lo pasamos genial con Lewis Hamilton”, fue el mensaje que Gerard Piqué escribió en la leyenda de su entonces publicación.

Junto a esa descripción hay un carrete de fotos en las que se le ve al ex de Shakira compartiendo con el británico y visitando las oficinas de Mercedes, además, en una de las imágenes compartidas se ve que también estuvo allí acompañado de sus dos hijos: Milan y Sasha.

¿Shakira en la Queens League?

Ibai Llanos y Gerard Piqué son los creadores de la famosa liga de influencers y exfutbolistas creada, ‘Kings League’. Este formato tiene su versión femenina llamada ‘Queens League’, en el que Kun Agüero aseguró que le encantaría tener en su equipo a nada más y nada menos que Shakira.

“Vos imagínate jugando Shakira para Kuni Sports y que el presidente sea Gerard Piqué”, le dijo el argentino a Morena Beltrán, la capitana de su equipo.