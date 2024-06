Fernando Lesme se despidió nuevamente de la afición de Liga Deportiva Alajuelense a través de sus redes sociales.

El jugador publicó un nuevo mensaje de despedida en su red social de Instagram dirigido hacia la afición manuda.

Según publicó Lesme, abandona el club que tanto quiere, pero asegura que pronto lo volverán a ver.

“Hoy me toca cerrar una etapa de mi vida, pero me llevo buenos recuerdos de este club al que quiero tanto, muchas gracias por el cariño que me han demostrado todo este tiempo se los agradezco mucho.

“Muy pronto nos estaremos viendo de vuelta porque no es un adiós sino un hasta pronto” indicó Lesme en su mensaje.

Esta es la segunda despedida de Lesme, ya que semanas atrás, publicó otro mensaje de despedida que terminó borrando.

Aun así, Alajuelense no ha comunicado el destino del jugador paraguayo a lo largo de estas semanas.

Lesme publicó el siguiente mensaje en sus redes sociales en aquel momento:

“Muchas gracias mi querida Liga Deportiva Alajuelense por este tiempo vivido. Dios sabe porque hace las cosas, nada más que agradecer a cada una de las personas que siempre me trataron bien acá. Que Dios les bendiga siempre.” escribió Lesme a través de sus redes.

Junto al texto, aparecen fotos del paraguayo con la camisa manuda luego de sus anotaciones y momentos importantes.