Andrés Soto Solís

asoto@repretel.com

Todas las selecciones previo al inicio del mundial tienen que elegir alguna canción para que suene cuando anoten, es una elección libre y no precisamente tienen que ser grupos del país que representan.

Las selecciones podían elegir 1 o 2 canciones como máximo, Argentina eligió solo una y Costa Rica eligió 2 por ejemplo.

Estos fueron los temas seleccionados por la tricolor:

Otro Gol de Gandhi

2. Olé Olé de Los Ajenos

¿Qué eligieron los otros equipos?

Vamos grupo a grupo de este mundial para conocer sus elecciones.

Grupo A

Países Bajos eligió un sonido muy brasileño para sus goles.

Ecuador eligió una canción especifica dedicada a la selección con el nombre “Ecuador si se puede”.

Senegal por su parte no eligió ninguna canción para el fondo de sus goles.

Catar si eligió una canción y es representativa de su cultura, Hena Maak de Al Majmouaa.

Grupo B

Inglaterra eligió dos canciones, dos muy relacionadas con el fútbol, la primera es Freed From Desire de Gala y One Kiss de Dua Lipa.

Irán eligió una canción llamada Iran1400 de HM que es un trap iraní, que es una canción de protesta contra la realidad que viven en su país.

Estados Unidos eligió un rap de 1997, Feel So Good de Mase.

Gales también fue otra selección que eligió dos canciones para sus goles, Kernkraft 400 de Zombie Nation y This is Wales de Barry Horns.

Grupo C

Polonia eligió la misma canción que Inglaterra con Freed From Desire de Gala y Balkanica de Piersi.

Argentina eligió solo una canción y es nada más y nada menos que del Wosito, Wos representa los goles argentinos con su canción Luz de Delito.

Arabia Saudita eligió una canción con muchos sonidos propios de su tierra con Al Saudia de Rashed Al Majed.

México sorprendió con su elección, una canción icónica pero con la versión de una novela de la Hija del Mariachi es la que representa los goles mexicanos, que hasta hoy no se ha podido escuchar en Catar, la canción es La Negra.

Grupo D

Francia eligió un tema icónico del 1998, año que levantaron la copa, la canción Song 2 de Blur fue un éxito que todos los que jugamos FIFA 98 también recordaremos muy bien.

Australia no dudó en usar uno de sus grupos más famosos con Men At Work y la canción Down Under, además On my Mind de Powderfinger

Dinamarca utiliza una canción de 1986 y dedicada a la selección, su nombre Re Seep Ten de VM Holdet.

Túnez utiliza una canción de hace cuatro años llamada Muhammed de Adnan Dogru.

Grupo E

Los españoles oyeron 7 veces el tema de Raphael ante Costa Rica, la canción que eligieron fue Mi gran noche.

Japón también utiliza una canción alusiva a su selección con Syori No Emi Wo Kimi To de Ukasuka.

Alemania sigue intentando dar un mensaje de unión y en contra de la discriminación, eligió a Nickelback grupo canadiense con When we stand together como la canción para sus goles.

Grupo F

Croacia tiene dos canciones y son: Srce Vatreno de Marko Lasic y Svijet Voli Pobjednike de Colonia.

Marruecos también optó por una canción de apoyo a su selección con Allez Allez Maroc de Hamid Bouchnak.

Bélgica tiene su himno en house con un sampleo de U Can’t Touch This con la canción Deviltime de Mc Devil.

Canadá donde podían elegir a Drake y no lo dudaron, la primera opción de canción es 30.000 Feet de Northside Benji y la segunda Going Bad de Drake.

Grupo G

La siempre alegre Brasil eligió una samba llamada Esquentado O Couro de Escola De Samba.

Suiza utilizó la misma canción de Polonia e Inglaterra con Freed From Desire de Gala.

Camerún eligió una canción hecha para la selección llamada Mbandjoh de Les Rythmeurs.

Serbia eligió un ritmo bastante alegre con la canción Breathless – Conductorman.

Grupo H

Portugal usará su talismán, Cristiano Ronaldo y compañía escuchan la misma canción que utilizaron en la Euro 2016, A Minha Casinha de Xutos y también Vamos Com Tudo de David Carreira, hubiera sido un detallazo que hubieran usado: Amor Mío de Cristiano Ronaldo, pero Vamos Com Tudo tiene el “Siiiii” de CR7 antes de su coro.

Ghana celebra con un ritmazo sus goles, un sonido bastante característico de los países africano con mucho ritmo, la canción se llama Oofeets de Sarkodie.

Corea del Sur aprovechó la fama mundial de BTS su grupo más conocido a nivel mundial y así celebran los goles con: Idol de BTS y también The Shouts of Red de Trans Fixion.

Uruguay el ´último de esta lista nos regala una cumbia para cada anotación que hacen, es alusiva a la selección y se llama: Cumbia Pa La Selección de The La Planta.

¿Cuál te gustó mas? Contanos en los comentarios.