La salud de Andrés García sigue encendiendo las alertas, en esta ocasión fue su esposa, Margarita Portillo, quien reveló que el actor sufrió una fuerte recaída que lo mantiene en estado delicado.

Aunque padece una cirrosis hepática esto no es la única razón por la que se encuentra grave, sino el consumo de sustancias ilícitas y las bebidas alcohólicas que ha vuelto a consumir.

Así lo reveló en entrevista para TVyNovelas, donde explicó el deplorable estado en el que lo encontró en su casa luego de permanecer solo durante tres semanas, pero luego de solicitar un examen antidoping en el hospital al que llegó le confirmaron que el actor había consumido drogas.

Le mandé a hacer un examen antidoping sale positivo a pesar de su cirrosis hepática pues estuvo esas tres semanas que yo no lo vi.

“Yo ya lo saqué de su casa, al mediodía inconsciente prácticamente. Ya después me informan que estaba por una sobredosis de sustancias ilícitas.

Asimismo, las personas que trabajan en casa de Andrés García le confirmaron que le dieron bebidas alcohólicas a pesar de que las tiene estrictamente prohibidas.

A mí Andrés me puede pedir lo que sea y yo le voy a dar lo que debe, nunca le voy a dar algo que le haga daño”, puntualizó.

“También me dijeron que le dieron por ahí algo de tomar, alcohol porque lo pidió.

Pese a la complicada situación, Margarita Portillo decidió llevarlo una vez más a su casa, en donde se recupera ya que también presenta problemas en sus piernas.

“Llegó con muchísima temperatura y con el cuadro de anemia muy complicado. Se le hizo un absceso en su pierna y tiene sus piernas muy hinchadas porque me dijeron que le llevaron pollo frito y cosas que Andrés no debe comer”, señala.

Portillo asegura que el actor tiene afectados los pulmones lo que complica aún más su estado de salud.

“Está delicado, grave. Tiene afectación en los pulmones. Presenta mucha diarrea, porque tiene muy alta concentración de amonio por las cosas que no puede metabolizar su hígado. Tiene un cuadro complicado y yo aquí estoy sola”, agregó.

Asimismo, refiere que cuando el actor decidió regresar a su casa y fue su exesposa, Sandra Valle, quien le ayudó, pero lo dejó “botado” sin brindarle la ayuda que necesita.

Yo aquí en mi casa le puedo traer un enfermero, y no me despegó de él”, motivo por el cual Margarita Portillo decidió llevarlo nuevamente a su casa.

Y narró las condiciones deplorables en las que encontraron al actor de 81 años luego de que su exesposa y madre de su hijo Leonardo García, lo dejara solo.

“Le habló a Sandy, su exesposa, para que viviera por él y vino. El caso es que se lo llevaron y no había quién se quede a cuidarlo.

Allá hace cosas que no son convenientes para su salud. Andrés hizo cosas que no están bien y portándose mal conmigo.

Durante prácticamente tres semanas no supe de él, hasta que la señora que trabaja ahí me informó que estaba mal, que estaba tirado en el piso, encerrado en su cuarto y no podían entrar.

Mandé a alguien a abrir la puerta y esa misma persona ayudó a levantarlo, a bañarlo. Ayer me hablaron otra vez para decirme que estaba en un estado deplorable”.