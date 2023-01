Qué dice la matrícula del vehículo con el que arribó el ex futbolista al evento de la Kings League y se volvió viral

La novela de la separación de Shakira y Gerard Piqué tiene más capítulos por delante. La canción que le dedicó la artista colombiana a su ex pareja en la sesión con Bizarrap reavivó el fuego y la bronca por una relación de 12 años que se terminó por la infidelidad del ex futbolista del Barcelona. En medio de los mensajes e indirectas, se vio un detalle oculto en la patente del Renault Twingo blanco con el que el español llegó el domingo al evento de la Kings League que contó con la participación del Kun Agüero.

Como clara respuesta a Shakira, Piqué arribó al Cupra Arena de Barcelona para la jornada que enfrentó a los equipos Kuni Sports y Porcinos FC a bordo del vehículo al que hace referencia la cantante en la letra de su canción: “Cambiaste una Ferrari por un Twingo”. Pero además del auto, hay otro mensaje misterioso que se volvió viral en las redes sociales.

Si se observa con detalle la matrícula del Twingo, se puede leer la siguiente identificación: 2511 MDJ. ¿A qué hacen referencia esos cuatro números y tres letras? El 2511 haría alusión a la fecha (25 de noviembre de 2022) en la cual Shakira abandonó la vivienda que compartía con Piqué y sus dos hijos, Saha y Milan. Las tres letras restantes serían la abreviatura de la frase “Me dejó”.

Esta teoría causó furor en Tik Tok y abrió aún más la grieta entre los que están del lado del deportista y quienes aplauden a la cantante por su nuevo hit en el que ataca también a la actual novia de Piqué, Clara Chia Marti. Una novela que aún está comenzando y promete más entregas.

No fue la primera referencia que hizo el ex defensor del FC Barcelona a lo sucedido con el tema que escaló mundialmente en todos los rankings apenas se publicó. Días atrás, en el medio de una reunión virtual con otros integrantes del certamen que promociona, mostró su reloj de marca Casio y anunció un acuerdo con esa empresa. Otra clara respuesta a su ex pareja, que en la letra de la canción que le dedicó apuntó: “Cambiaste un Rolex por un Casio”.

En otras de las novedades de las últimas horas que trascendieron en algunos medios españoles como Sport, Piqué se reunió con su equipo de abogados para averiguar si existía la oportunidad de abrir una instancia legal por la canción que acumuló miles de reproducciones en las distintas plataformas. Aunque las referencias del tema van apuntadas hacia el ex defensor y su pareja Clara Chia Martí, el problema para el jugador aparece “al no haber referencias explícitas a su persona” por lo que “podría salir perdiendo en un hipotético juicio”.

Mientras tanto, del otro lado de la vereda, la ofensiva por parte de Shakira fue decorando uno de sus balcones con una bruja apuntando hacia la casa de sus ex suegros. El portal indicó que distintas fuentes confirmaron que los padres del Gerard ya conocían de la secreta relación que mantenía el defensor central con la joven de 23 años y que fueron de ayuda para cubrir a su hijo durante varios meses. Con la aparición del muñeco, es una señal que el vínculo quedó totalmente quebrado una vez que se hizo pública la noticia de la separación.