Inter de Milán desperdició la chance de ampliar la diferencia respecto de su escolta y clásico rival tras empatar 2-2 con Cagliari en el marco de la 32ª fecha de la Serie A.

El Rossonero igualó previamente 3-3 en casa de Sassuolo y esto abría la chance al Nerazzurro de poder sacarle 16 unidades cuando restan seis jornadas (18 puntos en juego).

Sin embargo, los dirigidos por Simone Inzaghi no consiguieron sostener la ventaja las dos veces que la lograron gracias a los tantos de Marcus Thuram (asistencia de Alexis Sánchez) y Hakan Calhanoglu.

11+7 – Since 2004/05, Marcus Thuram (11 goals and seven assists) is the second Inter player to have scored more than 10 goals and provided more than five assists in his first #SerieA season with the Nerazzurri, after Samuel Eto’o (12+6 in 2009/10). Complete.#InterCagliari pic.twitter.com/MaMUAaqbon

— OptaPaolo (@OptaPaolo) April 14, 2024