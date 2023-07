La tercera edición de La Velada del Año se convirtió en uno de los eventos masivos más importantes de 2023. Con Ibai Llanos al mando, hubo una gran participación de distintas personalidades y referentes. Uno de los que no se quiso perder el show fue Gerard Piqué, quien ofreció un atuendo muy particular en el Estadio Cívitas Metropolitano.

El evento transmitido para todo el mundo a través de la plataforma Twitch incluyó entrevistas con las personas que asistieron al reducto donde, usualmente, hace de local el Atlético de Madrid. En este sentido, Piqué fue captado por los medios acreditados con un sorpresivo look por su rasgo atípico y la singularidad de una camisa de tonalidades azuladas con un ligero degradé hasta alcanzar el color celeste sumado a distintos toques de amarillo y rojo en la prenda que se llevó todas las miradas: “Me vestí para la ocasión”.

El entrevistador hizo hincapié en el gusto singular del fundador del Grupo Kosmos y él no esquivó el tema. “Claro, que sea un poquito llamativo para que la gente lo vea”, declaró en medio del calor sofocante en la capital madrileña. Cuando empezó la entrevista, en el recinto se escuchó una lluvia de silbatinas que el medio español El Confidencial vinculó a una reprobación sobre el ex futbolista.

“Hoy es un día para disfrutar de la velada, hay mucho trabajo detrás y creo que la gente lo tiene que disfrutar de verdad, va a ser histórico”, concluyó mientras lucía unas gafas azules, que hacían combinación con el estilo seleccionado. Su asistencia no pasó inadvertida en el estadio que albergará el 29 de julio próximo el Final Four de la Kings League y la Queens League, ambos torneos organizados por el ex defensor del Barcelona que en los últimos tiempos ocupó las portadas de los medios de espectáculos por la tensión con su ex pareja, Shakira.

Más allá de este tenso clima con la gente, Gerard Piqué es un asiduo compañero de Ibai Llanos en los proyectos protagonizados por ambos en los meses anteriores. En consonancia, observó todos los detalles de La Velada del Año, una puesta en escena que provoca furor en las plataformas y reúne a los influencers más conocidos del mundo, quienes se suben al cuadrilátero para realizar combates de boxeo entre sí.

Martín Pérez Disalvo será el representante argentino de la competición bajo su apodo Coscu. La personalidad argentina deberá vencer al chileno Germán Garmendia, a quien se lo conoce por el seudónimo de HolaSoyGermán. De llevarse el triunfo dentro del certamen, se anotará a la lista de vencedores en las ediciones pasadas como Torete, Spursito y Viruzz, entre otros.