El técnico no lamenta lo sucedido por los puntos perdidos en la mesa y señaló que ahora solo le queda ganar el domingo y esperar el resultado.

Douglas Sequeira se mostró sin preocupación luego de la derrota ante Alajuelense, el entrenador señaló que ahora solo le queda jugar el último partido y ver cómo cierra el campeonato.

“Si al final no me alcanza voy a estar muy orgulloso del trabajo que hice”.

“No le doy importancia a eso, yo soy entrenador de fútbol, no soy analista deportivo, si en 20 fechas estuvo cuarto, quinto, esto es futbol, nunca me he quejado de la parte administrativa”

El técnico señala que la oportunidad está y que no da por hecho la victoria florense o morada.

“Es muy mediocre tirar una campaña regular, somos un equipo respetado, tenemos orden y me siento orgulloso de dirigir estos jugadores, no doy por hecho que Heredia y Saprissa van a ganar y si lo hago le falto el respeto a Grecia y Pérez Zeledón”.

¿Qué pensó luego de la sanción que puso UNAFUT?

“Fue un golpe duro cuando pasó eso, le dije al grupo, nos tocó a nosotros, si tenemos 31 puntos ¿Qué podemos cambiar?”.

El último juego será diferente a lo mostrado por Sporting y San Carlos.

“Va a ser un partido muy abierto, Sporting no pierde nada y nosotros tampoco, entonces va a ser un partido bien interesante”.

“Para mi presión significa un privilegio, riesgo es posibilidad, yo decidí ser entrenador para vivir estas cosas, de tener chance de trascender con este equipo, yo no controlo lo que hacen otros entrenadores”.