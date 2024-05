Aunque no es lo más recomendable, usted puede traspasar su vehículo a otro propietario, pero deberá cumplir con ciertos requisitos. La venta de un carro que aún no se termina de pagar debe cumplir con la guía de calificación del registro de bienes muebles, que no es otra que asumir gravámenes, explica la abogada Sharon González.