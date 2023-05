Como cada año, el 4 de mayo se celebra el día internacional de Star Wars, franquicia que comenzó en 1977 con la primera entrega de la saga.

Sus fanáticos alrededor del mundo festejan su pasión con divertidas dinámicas, y enaltecen su amor por la historia que comenzó a escribir George Lucas hace tantos años.

“May the force be with you”, cuya traducción en español es “que La Fuerza te acompañe”, es una línea recurrente en las historias de Star Wars.

Los personajes suelen expresar sus buenos deseos entre ellos encomendándose a La Fuerza, un poder sobrenatural que lo rige todo dentro del universo de George Lucas, y que está presente en los Jedi y los Sith.

La fonética similar entre la clásica frase en inglés con “May the 4th be with you” (cuyo signficiado en español es “Que el 4 de mayo esté contigo”), hizo que los fans de Star Wars identificaran el 4 de mayo como el día ideal para celebrar su pasión.

Pero “May the 4th be with you” también tiene un origen, pues hace varios años, Margaret Thatcher se convirtió en la Primera Ministra del Reino Unido. Para felicitarla, el Partido Conservador publicó una nota en The London Evening News en donde usaron la expresión, pues ese día era 4 de mayo. Esto dio la idea a los fans de Star Wars y el resto es historia.