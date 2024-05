El gobierno decidió buscar una solución para la gran cantidad de personas que están acudiendo a los préstamos gota a gota como solución para poder seguir adelante.

Este tipo de financiamiento no está regulado en el país por ninguna entidad, además que se dieron casos de violencia a la hora de hacer cobros.

Por tal razón el gobierno tomó la siguiente medida:

Cómo parte del esfuerzo no sólo de las ocho entidades financieras, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, el Ministerio de Comunicación y Enlace, en la búsqueda de una solución para acabar con los créditos “Gota Gota”, coordinación avalada por el Gobierno de la República, es que hacemos un llamado a los costarricenses para que no sigan tratando con la delincuencia y acceda ya a los créditos desarrollados, adaptados y pensados para usted.

El especialista en derecho e inversiones, Rubén Muñoz analizó esta propuesta que tiene el gobierno y lo que buscará mitigar.

Hay que empezar a entender que el dinero saldrá de la banca estatal, con el respaldo de dos fondos de avales, uno del Banco Popular y otro del Sistema de Banca para el Desarrollo.

¿Qué es un fondo de aval?

Un aval es una garantía sobre un crédito, los fondos de avales lo que hacen es dar créditos que ya están garantizados.

“Si una persona no está en la capacidad de poner una garantía, prenda, hipoteca o el perfil crediticio le impide dar el aval necesario para obtener un financiamiento, se le cerrarían las puertas en el sistema bancario tradicional. En el caso de los fondos de avales, ya los créditos están garantizados por el fondo mismo. Esta garantía sale de fondos públicos. Los acreedores deben hacerle frente a la obligación, pero no requieren avalar el crédito para obtenerlo.” explicó Muñoz.

Esta propuesta que busca combatir los préstamos gota a gota lo que quiere es impulsar los microcréditos y con esto dar una opción a las personas que desean financiamiento.

Según el especialista, desde la aplicación de la ley de usura, muchos empresarios con emprendimientos pequeños perdieron la opción de financiarse por medio de tarjetas.

“La ley de usura tiene un problema: Los bancos no van a perder dinero y siempre hacen un análisis de riesgos al colocar una cartera de crédito. Con base en ese análisis, determinan cuánto deben cobrar de intereses para asumir de manera rentable el riesgo de esa colocación”.

“Si por fuerza de ley se les impide cobrar lo que necesitan para que la cartera de crédito sea rentable, lo que sucede es que esas carteras no se colocan del todo, porque pueden convertirse en una pérdida neta para el banco. En otras palabras, una consecuencia de la Ley #9859 es que se disminuye el acceso al crédito formal en entidades reguladas. Quien tiene necesidad de acudir a un crédito lo va a obtener de alguna forma, y cuando no es a través de un banco, será a través de un tercero que, posiblemente, opera de manera ilegal.” Rubén Muñoz especialista en derecho e inversiones

Esta es una de la razones por la que los ticos recurren a préstamos gota a gota.

Aumento de préstamos gota a gota

La última cifra aportada por la Encuesta sobre cultura financiera de los costarricenses del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional (CINPE-UNA) señala que existen alrededor de 225 mil personas con créditos informales.

“Estos números de gente en gota a gota no los habíamos visto pre pandemia, 4 años después de la ley de usura ha crecido de manera impresionante, al punto que el gobierno está tomando medidas implementarías”.

Una de las grandes dudas sobre estos micro créditos es cómo se van a manejar las tasas de interés y esto dependerá meramente de las entidades financieras.

“Las tasas van a quedar en decisión de cada entidad. Cada entidad decidirá eso, todavía no se sabe cuánto es el recurso económico que se va a destinar, como no se sabe cuánto va a ser el total no se sabe cuántas personas se van a ver beneficiadas”.

Eso si, aún se desconoce el monto que se va a destinar para este tipo de créditos, pero la expectativa es que los préstamos no superen las cifras del millón.

“Es muy posible que se determine un límite de financiamiento por persona, según la estadística son mas de 225 mil créditos gota a gota y esta es una medida paliativa”.

¿Cómo se solicitan en cada entidad los créditos?

En el caso del Banco Popular la solicitud del financiamiento se efectúa mediante el formulario disponible en el sitio web: https://www.bancopopular.fi.cr/prestamitopopular/ y la línea telefónica gratuita y exclusiva 800-8266692.

Respecto del Banco Nacional también ya está habilitado el formulario respectivo en el sitio web www.bncr.fi.cr en el apartado ¡Adiós Preocupaciones!

Mientras, para el Banco de Costa Rica el formulario e información está disponible en el sitio web oficial: https://www.bancobcr.com/wps/portal/bcr/bancobcr/formularios/bcr_directo?fov=BancoBCR

En el caso del BAC, ha dispuesto para los clientes su canal de atención telefónica al número 2295-9797.

Por su parte, puede contactarse a Coocique a través del teléfono o WhatsApp al 2401-1500. Coope Ande tiene disponibles el correo info@coopeande1.com y el número del call center 2243-0303.

En Coopenae se tienen habilitados los siguientes canales de atención: WhatsApp 8399-9999 y la central telefónica 2257-9060.

Y en el caso de Coopealianza, la persona interesada debe acceder al sitio web: https://coopealianza.fi.cr/ para que puedan contactarlo a la brevedad.