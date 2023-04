El ex futbolista inglés y dueño del Inter de Miami dará detalles de su intimidad en la próxima serie que se verá por Netflix

El ex futbolista David Beckham reveló que padece un trastorno obsesivo compulsivo que lo lleva a pasar horas limpiando y organizando su casa mientras el resto de su familia está en la cama. El inglés es un fanático del orden y confesó que si bien es “cansador” vivir de esa manera no concibe otra forma para hacerlo dentro de su casa. .

Esta afirmación estará incluida en su próximo documental, que se verá por la plataforma de streaming Netflix: “El hecho de que cuando todos están en la cama yo voy, limpio las velas, enciendo las luces en la configuración correcta, me aseguro de que todo esté ordenado. Odio bajar por la mañana y hay tazas y platos y, ya sabes, tazones”, indica la estrella del fútbol que hoy es un reconocido empresario dueño del club Inter Miami de la Major League Soccer en los Estados Unidos.

“Tengo este trastorno obsesivo compulsivo en el que tengo que tener todo en línea recta o todo tiene que estar en pares. Pondré mis latas de gaseosa en la heladera y si hay una de más la pondré en otro armario en alguna parte. Todo tiene que estar perfecto”, dice Beckham en la serie documenta según anticipó el diario británico The Guardian.

“Corto la cera de la vela, limpio el vidrio, ese es mi odio favorito, el humo alrededor del interior de una vela”, dijo. “Lo sé, es raro”, admitió. Explicó que le resultan “agotadores” los rituales de limpieza, pero se siente obligado a hacerlo.

Cuando el equipo de cámaras comenta lo limpia que se ve su cocina, Beckham dice: “La limpio tan bien que no estoy seguro de que mi esposa lo aprecie tanto, con toda honestidad”. Su mujer, Victoria Beckham, respondió que “es tan perfecto” y le indicó a David que lo “aprecian lo que hace”.

En testimonios recogidos por Daily Mail en 2016, el ex volante derecho reconoció que “contaría la ropa y colocaría las revistas en líneas rectas y patrones simétricos”. También dijo que “una de las razones por las que seguía haciéndose tatuajes era porque era adicto al dolor”.

Netflix confirmó en julio del año pasado que estaba en producción una serie documental sobre la carrera de la leyenda del Manchester United, que este martes cumplirá 48 años.

La serie contará con imágenes de archivo inéditas, así como entrevistas con Beckham, su familia y amigos, y otras personas que jugaron un papel importante en su historia.

En una publicación de Instagram, Beckham dijo: “Estoy emocionado de confirmar que me estoy asociando con Netflix en una serie documental sobre mi vida y mi carrera. La serie contará con archivos no vistos, historias no contadas, así como entrevistas con las personas que han sido parte de mi viaje. La serie está dirigida y producida por los ganadores del Premio de la Academia Fisher Stevens y John Battsek”.

Beckham es un ícono del fútbol inglés y en la actualidad es dueño del Inter de Miami de la Major League Soccer. Surante su carrera se destacó por su excelsa pegada con su guante derecho. Fue autor de varios goles de tiros libres, brindó asistencias perfectas. Integró el histórico equipo que ganó todo en la temporada 1998/1999: la Premier League, la FA Cup, la Champions League y la Copa Intercontinental. Además, formó parte de los “Galácticos”, en la era que el Real Madrid tuvo a figuras de la talla de Ronaldo, Zinedine Zidane, Roberto Carlos y Luis Figo entre otros. En tanto que con su selección jugó tres Mundiales, Francia 1998, Corea-Japón 2002 y Alemania 2006.