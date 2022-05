Daddy Yankee y Don Omar son dos de las figuras más importantes del “viejo” reguetón. Sin embargo, los dos no se llevan muy bien.

En una charla con Molusco, el “Bigg Boss” reveló el motivo de su rivalidad con Don Omar: este, habría abandonado una gira mundial.

“No volvería a trabajar con él. No puedo poner en riesgo un año de trabajo, no porque no quiera trabajar con él, sino porque no puede correr el riesgo de perder tanto dinero“, dijo el autor de “Gasolina”.

“Todo iba marchando excelente y de repente en uno de los conciertos, Don Omar abandonó la gira. Me molesté porque perdimos mucho dinero al tomar la decisión”, agregó.

Hasta el momento, Daddy Yankee dijo que desconoce las causas de este. Lo que si es cierto es que se generó una enemistad que duraría años. Sin embargo, el cantante dice que ya no tiene nada contra él. Es más, mostró palabras de respeto y admiración hacia Don Omar y lo consideró como uno de los pioneros del género.

“Sus tiraderas”

Los dos reguetoneros se dedicaron varias líneas en sus canciones para expresar su desagrado muto. Se encuentra la canción “Gata Gánster“, en la que participaron los dos junto a otras figuras del género.

Los dos reguetoneros se mostraron su antipatía en sus canciones. (Foto: WireImge).

Allí, Daddy dijo: “Todo el mundo sabe que no hay nadie más plástico que Landrón”. Mientras que Don Omar cantó: “Si tú eres Cangri en la tierra, yo soy el Rey de la luna”.

Además, en el 2012 Don Omar estrenó la canción “Yo me dejo” En ella hay otra pullita dedicada a Daddy Yankee: “Pa’ yo no me dejo, ya yo estoy grande pendejo, mírate en mi espejo a ver si tu vez el reflejo de algún viejo”, canta.

Por el momento, el “Big Boss”, le habría respondido en “El abusador del abusador”, que forma parte de su último disco, “Leggendady“: “Viejo, aplica tu propio consejo, que yo no me reflejo en el espejo de ningún pendejo”, cantó.