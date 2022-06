El director de la aclamada “Joker”, Todd Phillips publicó en su cuenta de Instagram que finalmente habrá Joker 2. Según el cineasta, la secuela de la exitosa película de 2019, se encuentra en un progreso avanzado en cuanto a escritura. Además, reveló una la portada de lo que parece que será el guion de la próxima cinta. En ella, se puede leer Joker: Folie a Deux. Este se traduce en español como “Locura dos” o más bien “Locura compartida”, un término legal que se utiliza para definir el trastorno delirante compartido.

No obstante, aún no se ha establecido que este sea el título permanente. Además, el director incluyó una fotografía del actor protagonista, Joaquin Phoenix, leyendo el guion. Con esto confirmaba así que él volvería a participar. Cabe mencionar que su interpretación le valió un Oscar a Mejor actor en 2019. Como era de esperar, esto revolucionó a las redes y a los fanáticos de la saga, quienes ya están ansiosos por poder ver las aventuras de uno de los villanos más famosos del mundo de los cómics.

El éxito de Joker

La primera película del ‘villano’ de Batman fue un éxito en 2019. “Joker”, recaudó 1.074 miles de millones de dólares y obtuvo un premio Óscar por la actuación impresionante de Joaquin Phoenix. En la primera entrega de este filme, se narra la vida del Guasón, un comediante que malvive en los Estados Unidos. Sin embargo, el rechazo social y la falta de atención a las enfermedades mentales desencadenó su lado más oscuro que lo llevaría a la locura y cometer asesinatos.

En el año de su estreno, el film consiguió 11 nominaciones en los Premios Óscar, incluyendo Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Guión Aunque la cinta original incluyó las actuaciones de Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy, Brett Cullen, Glenn Fleshler, Bill Camp, Shea Whigham y Marc Maron en roles secundarios, aún se desconoce quiénes integrarán el reparto y si algunos de ellos podría regresar a modo de flashback.Hace unos días Puck News dio a conocer que Joker 2 ya había sido aprobada por el estudio.

La impresionante actuación de Joaquín Phoenix fue recompensada con un Oscar a Mejor actor. (Foto: Imdb).

No sorprende, ya que se trató de una cinta con un presupuesto muy modesto, de US$ 55 millones, y logró una recaudación de US$ 1,074 millones en todo el mundo. Esto implica que se convirtió en la película con clasificación R más taquillera de la historia, y la tercera más taquillera de DC Comics, sólo por debajo de “Aquaman” (73%) y “El Caballero de la Noche Asciende” (87%).