Christian Nodal parece que no quiere callar más. El cantante, hace unas semanas contó en una entrevista que aún hablaba con Belinda y dijo que había tenido una relación “muy preciosa”, además de desearle lo mejor. Sin embargo, parece que el cantante se enojó. Hace unos días, Belinda Schüll, mamá de Belinda, aplaudió un comentario en el que una usuaria llamó a Nodal Naco.

Asimismo, en otra publicación, posteó una fotografía y señaló: “El mundo esta lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron”.

Ahí no acabó todo. Durante la mañana de este miércoles, el intérprete de“Botella tras botella” rompió el silencio desde su cuenta de Twitter.

“20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me canse de dar se acabo todo (sic)”, escribió.

Cuando me canse de dar se acabo todo. https://t.co/CDckvvgnda pic.twitter.com/NDs9RGgn2s — NODAL (@elnodal) May 18, 2022

Conversaciones con Belinda

No contento con eso, Nodal expuso conversaciones con Belinda antes de su ruptura. Fue de gran polémica, porque en una de ellas la cantante le pedía dinero para arreglarse los dientes.

Christian Nodal publicó polémica conversación con Belinda. (Foto: captura Twitter @elnodal).

“Amor, ¿crees que me pueda arreglar los dientes esta semana? O sea, ¿no te va a llegar algo de dinero esta semana? ¿Aparte de lo de mis papás? ¿Para que me los pueda arreglar?”.

Posteriormente se observa un mensaje eliminado y minutos más tarde, la actriz de telenovelas como Cómplices al rescate o Amigos por siempre se habría molestado con Nodal.

“Me arrepiento profundamente de todo lo que he sufrido contigo. Me has destruido la vida entera. Lo mejor es que te concentres en tu carrera que es lo único que te importa. Yo ya no voy a seguir así ni con tu gente, ni con nada. Sabía que esto iba a pasar, sabía que me ibas a dejar sola y a destruir la vida”, se lee en el screenshot.

Con esto, el músico aviva los rumores de que uno de los posibles motivos de ruptura fue el dinero. Ante cuestionamiento de fans, Nodal explicó cómo se siente ante los ataques de las redes sociales.

“Estoy tranquilo no es coraje es simplemente un basta a todo esto. Soy consciente de todo lo que va a pasar y ese es mi proceso para sanar esa parte oscura de mi vida”, aseguró.