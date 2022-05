El caso de Debanhi Escobar, aún sigue sin resolver, pero hace unos pocos días, comenzó a circular en redes sociales el término “El Jaguar”.

Este sería el apodo de un hombre quien presuntamente estaría involucrado en el suceso.

La novedad se desprendió de una supuesta conversación entre las amigas de la adolescente y en la que lo habrían mencionado, detalló elcomercio.pe

Hombre relacionado con “El Jaguar” rompió el silencio

El hombre supuestamente ligado a ese alias, identificado como Gustavo Isidoro Soto Miranda, rompió el silencio.

A través de una publicación que compartió en su cuenta de TikTok, negó tener ese apodo.

”A mí no me apodan El Jaguar. Me relacionan en el caso de Debanhi Escobar. Ayúdenme a compartir este video”, expresó el joven.

Según detalló el diario, Soto manifestó que a él lo apodaban ‘El King Kong’, y compartió otros videos con los que intentó demostrar que el 9 de abril en la madrugada, él ni siquiera estaba en México.

“No sé cómo hacer para demostrar que yo no fui. Yo estaba en Corpus Christi, en las motos acuáticas ese día. Yo no me escondo de nadie. Sí tengo miedo de decir donde estoy, pero aquí, en Texas, las armas son legales y traigo con qué defenderme”. Expresó el joven durante una transmisión en vivo que hizo en TikTok, según reseñó Univisión.

Además, mientras lloraba dijo que esto le trajo consecuencias negativas y añadió que temía por la seguridad de su esposa, quien informó que había recibido amenazas.

“Me destruyeron la vida, mi dignidad y mi economía. Perdí contratos y amistades. Todo por gente sin escrúpulos y por ganarse unos cuantos likes”, expresó.

Debanhi Escobar desapareció el 9 de abril y fue hallada muerta 13 días después en Nuevo León, México.

Caso Debanhi Escobar.

