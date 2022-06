El técnico morado, Jeaustin Campos no salió satisfecho luego del clásico ante Alajuelense.

“Hoy no mostramos nuestra mejor versión, no hicimos un mal partido, por decirlo de alguna manera, la motora fina en la toma de decisión en algún momento, hoy los jugadores manudos saltaron más la línea, no progresaron tan en corto y lo teníamos contemplado”.

Para el técnico, Alajuelense cambió su forma de juego aunque lo esperaban así.

“Cometimos algunos errores de media cancha para arriba, no sostuvimos la pelota, no tuvimos la profundidad y el no llegar nos produce que el rival pueda recuperar la pelota y en 2-3 pases tirar la pelota y correr”.

Campos destacó a su rival, señaló que hizo un juego correcto.

“Tuvimos dos tres opciones, ellos también, al final Alajuelense hizo un gran partido, el partido correcto, creo que fue su mejor versión y a nosotros nos queda esa espinita, este no es nuestro techo”.

El parón afectó el ritmo de juego que venía presentando Saprissa, según Campos.

“Creo que el ritmo de competencia nos pesó un poco, obviamente yo si esperaba nuestra mejor versión, no jugamos mal, pero a como estamos acostumbrados, era de los temores que podíamos esperar”.

El tema mental no es algo a lo que espera aferrarse el equipo morado.

“Espero que nuestro rival saliera muy satisfechos del partido de hoy, nosotros sabemos que tenemos que mejorar, las estadísticas no nos van a llevar a la final”.

“Un cero por cero, siguen once partidos sin ganar pero quedamos afuera, si le dije a los muchachos que en la parte mental hay un mejor ambiente nuestro, pero tenemos que hacerlo pesar”.