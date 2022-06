Camilo y Evaluna Montaner se convirtieron en papás de Índigo hace dos meses. Camilo, quien está de su gira por España y han tenido la oportunidad de conversar con medios de comunicación sobre el nacimiento de su primogénita. Recientemente el colombiano ofreció una entrevista en la emisión de La Resistencia, en Movistar+. Allá donde aprovechó para dar detalles de la gira que tiene actualmente y que llamó ‘De adentro pa’ fuera’.

Además, de promocionar su álbum y contó algunos detalles que no fueron revelados en ese entonces tras el parto de su esposa.Camilo reveló que Evaluna es otra de las famosas que se suma a la “tendencia” de comerse la placenta del bebé. “A mi esposa se la encapsularon (la placenta) y se la comió“, expresó el intérprete de ‘Vida de Rico’. Hasta la fecha solo que conocía que Evaluna había tenido un parto natural desde su casa con una doula. “Mi esposa dio a luz en la casa y la doula que es la que preparó todo nos preguntaba qué queríamos y nos ofreció toda las ganas de posibilidades”, explicó el músico.

Esta práctica de comerse la placenta surge de la creencia popular de que este componente orgánico puede ayudar a que la mujer produzca más células madres favorables para el bebé. Sin embargo, un estudio realizado por ‘American Journal of Obstetrics and Gynecology’ revela que no hay sustento científico detrás de esta afirmación. Evaluna Montaner no es la única famosa que ha hecho esta práctica. Kim Kardashian también participó en esta tendencia con Saint, uno de sus hijos.

Su historia de amor

Camilo y Evaluna Montaner se casaron hace dos años y fueron papás de Índigo hace dos meses.Recientemente, Ricardo Montaner, dio una entrevista a la revista Hola! de España donde habló de varios temas. Uno de ellos fue sobre la relación de su hija con el cantante.”Camilo y Evaluna comenzaron a enamorarse por chat. Antes de eso, coincidieron en un lugar, cuando contrataron a mi hija como imagen de un centro comercial, no recuerdo bien. Entonces, Camilo ya era un muchacho muy conocido porque ganó un concurso de canto en Colombia con nueve años. Se conocieron ahí, aunque nunca más se vieron”, comenzó contando Ricardo Montaner.

El cantante, agregó que años después “entraron en contacto a través de Instagram”, hasta qye ella le informó un día que hablaba con Camilo y que se estaba enamorando. “Yo le respondí que cómo iba a ser, si nunca le había visto… Como yo tenía que viajar a Bogotá, le pedí a mi hija que se viniera conmigo. Así fue cómo yo conocí a Camilo, comiendo en el restaurante del hotel de Bogotá”, confesó.