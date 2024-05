De los 13 goles anotados en lo que va de la era de Alexandre Guimarães, ocho tantos fueron realizados en el último tramo de los partidos. Esto no solo le ha permitido seguir sumando a Liga Deportiva Alajuelense, sino también a mantener buenos registros de rendimiento. Si bien los manudos no logran mostrar solidez desde el primer minuto, la reacción en la segunda parte cumple con la frase que Grima mencionó hace unos días “Los partidos que no los puedes ganar, no los pierdas”.