La Selección Nacional no mantiene los mejores resultados. De hecho esta situación ha generado distintas críticas por parte la prensa y aficionados.

Ayer el excapitán de la selección, Bryan Ruiz, dio declaraciones a TUDN, donde habló acerca del combinado patrio.

“El profe tiene que reorganizar unas cosas ahí, obviamente contra el tiempo porque los resultados últimamente no se le han dado y el juego tampoco, entonces que siga o no siga, no depende de los jugadores, no depende de nadie más que la federación“, afirmó el jugador.

Ruiz afirmó que lo que más preocupa es la poca idea de juego que hay en la selección y que el crecimiento de las naciones a comparación va creciendo.

Bryan aviva la esperanza, afirmando que normalmente estos partidos, (como contra El Salvador) los saca la selección, aunque tenga la soga al cuello.

Hoy los nacionales juegan ante El Salvador, a las 7:00 pm.