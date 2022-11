Después de la victoria 2-1 sobre Fulham, Bruno Fernandes , mediocampista de Manchester United , hizo una crítica en torno a la organización y el desarrollo de la Copa del Mundo , la cual iniciará el próximo domingo.

El mediocampista que representará a Portugal en la cita en Qatar no está de acuerdo con los momentos de programación de los partidos ni tampoco por cómo se llevaron a cabo los preparativos al hablar con Sky Sports.

«Por supuesto, es extraño. No es exactamente el momento en el que queremos jugar la Copa del Mundo. Obviamente, creo que para todos, jugadores, aficionados, no es el mejor momento porque los niños estarán en la escuela, la gente estará trabajando y los horarios no serán los mejores para que la gente vea los partidos», cuestionó el futbolista de 28 años.

Por el clima en territorio qatarí, el panorama cambió y, de celebrarse entre junio y julio como era costumbre, el Mundial pasó para noviembre-diciembre, una fecha que interrumpe la temporada en las grandes ligas europeas.

«Sabemos lo que ha sido en las últimas semanas el entorno de la Copa del Mundo, los últimos meses, sobre las personas que han muerto en la construcción de los estadios… No estamos nada contentos por eso. Queremos que el fútbol sea para todos, todos tienen que estar incluidos e involucrados en la Copa del Mundo porque es mundial, es para todos», insistió.

En la continuidad, de su crítica, el ex Sporting de Lisboa señaló: «Creo que este tipo de cosas no deberían pasar en ningún momento, pero una Copa del Mundo es más que fútbol, ​​es una fiesta para los fanáticos, los jugadores, y algo que es pura alegría de ver, y debe hacerse de una mejor manera».

Foto: Getty Images