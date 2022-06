Brad Pitt y Gwyneth Paltrow tuvieron una relación en los años 90. Han pasado casi tres décadas desde aquello pero ambos intérpretes mantienen una buena amistad. Ahora, Paltrow tuvo una charla con Pitt en su portal Goop, ya que el actor acaba de lanzar una marca de camisas de Cachemir llamada God’s True Cashmere, cuyo precio ronda los 2.000 dólares.

La entrevista ha dejado frases memorables como “Oh, Gwynnie, esto es como un cálido abrazo, no me la voy a quitar nunca”. Además, en ella, los artistas han recordado su relación, que finalizó un mes antes de su boda. En un momento de la conversación la actriz mencionó a su padre Bruce, quien falleció en 2002 y con el que Brad Pitt se llevaba muy bien.

“Nunca olvidaré que cuando estábamos comprometidos, él vino un día, con los ojos llenos de lágrimas, y me dijo: ‘Nunca me había dado cuenta de lo que querían decir cuando dicen que estás ganando un hijo, pero es que estás ganando un hijo’. ¿Qué impacto tuvo en ti? ¿Por qué lo amabas? Aunque lamentablemente no nos casamos”, se preguntó la intérprete. A esto, Brad le respondió:“Exacto. Bueno, pero todo salió bien, ¿no?”.

“Sí. Finalmente encontré al Brad con el que se suponía que me casaría. Solo me costó 20 años”, bromeó la actriz. Con esto hacía referencia a su historia de amor con el productor Brad Falchuk, con quien se casó en 2018. Pitt continuó elogiando a la que en día fue su novia: “Y es maravilloso tenerte como amiga ahora. Te amo, a lo que Gwyneth asintió diciendo: “Lo es” y correspondió sus palabras: “Te amo mucho”.

Su relación

Brad Pitt y Gwyneth Paltrow formaron una de las parejas más famosas de Hollywood. La relación duró unos tres años, de 1994 a 1997. Sin embargo, el amor llegó a su fin cuando ella, a los 27, decidió romper el compromiso porque no estaba preparada para dar el siguiente paso. Esta fue su primera relación delante del ojo del público. Su ruptura casi la lleva a rechazar el papel que le dio su único Óscar.

A Gwyneth le ofrecieron el papel de Viola de Lesseps, la protagonista de Shakespeare in love, después de que Julia Roberts se retirara del proyecto. Sin embargo, la actriz y empresaria reveló que no estaba interesada en la película porque durante aquella época “estaba en el medio de una ruptura terrible”. (La que vivió con Brad Pitt). No obstante, los actores lo superaron y ahora mantienen una agradable amistad.