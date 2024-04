Con cortes de agua de hasta 17 horas, este es el panorama que vivirán los vecinos de Hatillo hasta mayo.

La situación afecta a 75 mil usuarios, quienes catalogan estas suspensiones como desproporcionadas. Estas suspensiones se dividen por sectores.

Hatillo Centro,1, 2, 4 y 8 estarán sin agua de 1:00 pm a 4:00 am, los martes jueves y domingo. Los lunes, miércoles, viernes y sábado de 11:00 am a 4:00 am.

En el caso de Hatillo 3, 5, 6 y 7, los martes jueves y domingo no tendrán agua de 2:00 pm a 4:00 am y los lunes, miércoles, viernes y sábado, de 12:00 pm a 4:00 am.

Por el momento hay tres tanques distribuidos en Hatillo 4, centro y la 15 de setiembre, sin embargo el último todavía no funciona.

Según las autoridades, es este lugar el consumo de agua cuando es época lluviosa representa 296 litros por día, mientras que en época seca es de 397 litros.