Alex Rodríguez y Jennifer López pusieron fin a su noviazgo en abril de 2021. El exbeibolista y la Diva del Bronx, anunciaron menos de un mes después el fin de su relación a través de un comunicado conjunto. “Nos hemos dado cuenta de que somos mejores amigos y esperamos seguir siéndolo. Seguiremos trabajando juntos y apoyándonos mutuamente en nuestros negocios y proyectos compartidos”, expresaron.

¿Qué piensa sobre Jennifer López?

Poco después de su ruptura, Jennifer López comenzó a salir con Ben Affleck y aseguran que el neoyorquino no la pasó bien. No obstante, parece que el tiempo tiene locura y Rodríguez solo tiene palabras bonitas para con su ex. El empresario y deportista neoyorquino ha señalado en el podcast de Martha Stewart que Jennifer Lopez es “la persona con más talento con la que he estado, la más trabajadora y creo que la mejor artista en directo del mundo”.

El empresario afirma que no tiene nada de lo que lamentarse y que son muchas las enseñanzas que le ha dejado su relación con la actriz y cantante. “No me arrepiento. La vida es buena. Soy muy afortunado. Me despierto todas las mañanas y doy gracias al buen Dios por mi salud, por mis hermosas hijas, que ahora tienen 17 y 14 años”. Rodriguez en una entrevista a Entertainment Tonight llegó a admitir que su noviazgo con JLO fue “increíble” y que “todo pasa por algo”. Y añadió: “He pasado cinco años en una relación increíble y también con mis hijas, aprendimos mucho”.

¿Cómo fue su relación?

Jennifer Lopez y Alex Rodríguez se conocieron en 2004 cuando ambos aún estaban casados con sus respectivas exparejas: ella con el cantante y padre de sus mellizos, Marc Anthony, y él, con Cynthia Scurtis, madre de sus dos hijas. Sin embargo su noviazgo no comenzó hasta años después de separarse, en 2017. La pareja se comprometió en marzo de 2019 en las Bahamas después de dos años de relación.

Durante el confinamiento los dos compartieron tiempo con sus respectivas familias y los hijos de ambos. Poco después anunciaron su compromiso. Todo parecía ir sobre ruedas hasta que a principios de este año, la cantante de Let’s get loud confesaba que habían tenido que posponer su boda en dos ocasiones debido a la pandemia.

Su ruptura

“Aplazamos la boda dos veces. Habíamos planeado lo que queríamos hacer, [pero] no sé si seremos capaces “, señaló la cantante en la revista Elle.“Lo cancelamos, y desde entonces realmente no hemos hablado de eso. No hay prisa. Queremos hacerlo bien cuando podamos”.

Meses después la artista relataba en Alllure que ella y Rodriguez habían acudido a terapia de pareja. “Realmente ha sido muy bueno. Nos pusimos manos a la obra. Hicimos terapia. Creo que fue muy útil para nosotros en nuestra relación “, aseguró la cantante. A finales de marzo una fuente cercana confesaba en la revista People que estaban “haciendo todo lo posible por dar prioridad a su relación”. “Alex está haciendo un gran esfuerzo y quiere que Jennifer sea feliz”, añadían las citadas fuentes. No obstante, tras 5 años de noviazgo en abril de 2021 anunciaban que tomaban caminos distintos.