Andrés Soto Solís

asoto@repretel.com

Luisito Comunica anda disfrutando del mundial de Catar 2022 y está muy pendiente de las selecciones latinas y Costa Rica no fue la excepción.

El mexicano ha estado con una tradición entre los aficionados de los mundiales que es intercambiar camisetas de las selecciones, Luisito da una de México y un aficionado de Costa Rica le da una de nuestro país.

Lo curioso es que el influencer mexicano lo que se top´´o fue un aficionado con una camiseta de Saprissa quien se la ofreció y Luisito la aceptó.

“No se me enojen que estamos usando esta tshirt es la de Saprissa, la verdad es que no encontré la de Costa Rica y me encontré unos capos que me dijeron, mínimo para que tengas algo tico te regalamos la de Saprissa”.

Pero no se quedó ahí, unos aficionados ticos le dieron la roja a Luisito y el la catalogó como ponerse la chida.

“Ahora si me regalaron la chida, gracias al capo que me dijo ‘quítate esa vaina de Saprissa y ponte la chida’, ahora si venga vamos con todo”.

Luisito no perdió la oportunidad y celebró como un tico más el gol de la selección que le dio los 3 puntos contra Japón.